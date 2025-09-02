Пугачева бросит Галкина и сбежит в Россию с детьми, семья на грани краха?

Певица Алла Пугачева действительно может быть рассержена на мужа юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и готовится вернуться в Россию без супруга, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru музыкальный продюсер Сергей Дворцов. Собеседник считает, что народная артистка СССР наконец осознала, что «злой язык шоумена» привел к краху всю их семью. Ждать ли поклонникам возвращения Пугачевой в РФ в ближайшее время, будет ли она выступать и приедет ли следом Галкин — в материале NEWS.ru.

Как Галкин был «мальчиком при Пугачевой»

Советский диктор Татьяна Судец, общавшаяся с Аллой Борисовной в 90-х и нулевых, вспомнила в беседе с NEWS.ru, что Галкин начинал карьеру как «мальчик при Пугачевой». По мнению телеведущей, именно так его воспринимали многие авторитетные люди. «Ну кто он такой? Пародист. Веселый, неплохо вел программы. Таких у нас сколько было и есть?! Но у него был паровоз для карьеры — Пугачева», — считает Судец.

По ее мнению, певица помогла Галкину получить статус одного из самых высокооплачиваемых артистов в России. Взамен он дал ей ощущение семьи и надежного мужского плеча на некоторое время, считает диктор.

«Брак и вправду, я полагаю, начинался как договорной и взаимовыгодный, а не романтический союз. Пугачева дала Галкину статус „мужа Примадонны“ и свои связи. Он ей — понимание, что она будет не одна», — выразила мнение певица Маргарита Суханкина, дружившая в 90-х с Галкиным.

Алла Пугачева и Максим Галкин, 2002 год Фото: Victor Lisitsin/Global Look Press

Обе собеседницы убеждены, что в 2022-м, после начала специальной военной операции, шоумен выступил с критикой по собственной инициативе, не посоветовавшись с женой. Пугачева тогда промолчала, вероятно, испугавшись потерять семью, полагает Судец.

Чей «длинный язык» во всем виноват

Диктор призналась, что уважает Пугачеву и ей жалко певицу. «Она оказалась заложницей своего семейного положения. Алла как раз патриотка. А тут просто товарищ Галкин воду мутит. Пугачева была его паровозом. А он этот паровоз взял и подорвал», — выразила мнение Судец.

«И мне безумно жалко Аллу Борисовну — попасть на чужбину и скитаться, не приведи господи», — добавила Суханкина. Она выдвинула версию, что Галкина могли «купить» представители враждебных России государств. Например, обещали ему зарубежную карьеру и большие деньги в обмен на высказывания против РФ, предположила собеседница. Певица выразила мнение, что у Галкина всегда были амбиции стать знаменитостью мирового уровня.

Дворцов напомнил NEWS.ru, что в России «у Пугачевой было все», за ее появление на корпоративе «заказчики были готовы платить порядка 50 млн рублей».

«И что у нее сейчас, давайте сравним. Болтаются с детьми, которые даже не могут учиться в школе и найти себе друзей из-за постоянных переездов. Рухнула карьера дочери Кристины Орбакайте. Внук Никита бежал в Штаты из России. Однако не прижился там, а из-за проблем с деньгами теперь разводится с женой», — напомнил продюсер.

Он считает, что жизнь всей семьи Пугачевой «посыпалась», а виной всему, по его мнению, «длинный язык Галкина».

Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Максим оказался, судя по всему, не только тщеславным, но и неумным. Ну какая зарубежная карьера? Он же не певец таланта Федора Шаляпина, который действительно сделал мировую карьеру», — отметил в разговоре с NEWS.ru проживающий в Израиле эмигрант из России Михаил Хурин.

Он выразил мнение, что шутки Галкина были рассчитаны на русскоязычную аудиторию, на Западе же зрители шоумена — такие же эмигранты, как сам Максим.

«Концертные залы совсем небольшие — что в Израиле, что в Прибалтике, что на Кипре — по сравнению с российскими. Доход совсем небольшой. Да и юмор Галкина устарел, я считаю. Не то время сейчас, не та обстановка. Людям не до юмора», — полагает Хурин.

Он добавил, что несколько месяцев назад видел Пугачеву и Галкина в Израиле. По мнению Хурина, юморист выглядел грустным, а певица казалась напряженной и рассерженной. «Кидалась на журналистов, огрызалась, кричала. Как мы помним, собака бывает кусачей только от жизни собачьей», — напомнил он.

Ждут ли Пугачеву в России

По мнению Судец, возвращение покинувших Россию после начала СВО деятелей культуры «было ожидаемо». «Поначалу-то, наверное, думали, что будут на Западе как сыр в масле кататься. А нет. Это тут их до небес вознесли, давали зарабатывать. А там они никому не нужны оказались. Но Галкин и у нас в России теперь не нужен. А Алла нужна, она хорошая, просто с мужем не повезло», — выразила мнение диктор.

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«То есть якобы выгодный поначалу брак Пугачевой и Галкина обернулся для певицы полным фиаско. И ей действительно пора возвращаться в Россию вместе с детьми… Она бы и раньше вернулась, да гордость не позволяла. Но когда будет не на что кормить детей, то уже не до гордости», — выразил мнение Дворцов.

Он добавил, что двое его знакомых бизнесменов «будут рады видеть Пугачеву» на своих корпоративах в качестве артистки. Они не заплатят гонорары в 50 млн рублей, но и «с голоду умереть не дадут», пояснил собеседник.

«У Аллы Борисовны в России и поклонники остались, которые хотят ее слышать. И я знаю заказчиков, которые готовы дать ей работу. А если еще выступит в госпитале для бойцов СВО, я уверен, отношение к ней у россиян изменится в лучшую сторону», — резюмировал продюсер.

Он также добавил, что детям артистки будет совершенно точно лучше в России.

Читайте также:

Пугачева, Хаматова, Белый: дети кого из звезд не пойдут в школу 1 Сентября

«Жил в нищете»: «Леня Голубков» об «МММ», смерти Мавроди, Ельцине

«Питаюсь бульончиком»: какая пенсия у Муромова, Поргиной, Алибасова

Позор в Грузии, ненависть к России, алкоголь: как сейчас живет Макаревич

ЕГЭ и книги Прилепина: как готовятся к школе дети Терешиной, Суханкиной