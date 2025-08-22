Билетер или уборщица: кем будут трудиться в РФ Галкин, Хаматова, Макаревич

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что уехавшие за границу после начала специальной военной операции и решившие вернуться россияне не должны работать в государственных компаниях. В последнее время артисты-иноагенты, выбравшие жизнь за границей, все чаще жалуются на тяжелое положение и хотят вернуться в Россию. Кем бы могли работать в случае возвращения на родину музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), певица Монеточка (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), актер Анатолий Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и другие — в материале NEWS.ru.

Что сказал Вячеслав Володин о вернувшихся в РФ

Покинувшие Россию после начала СВО и решившие вернуться граждане не должны иметь возможности трудоустройства в государственных компаниях и на госслужбе, написал в своем канале в мессенджере MAX председатель Думы Вячеслав Володин. По его словам, такие люди предали страну.

«Человек, предавший свою страну, совершивший подлый поступок, не может быть государственным и муниципальным служащим, работать в госкомпаниях», — написал Володин.

Он добавил, что уехавшим из России представителям шоу-бизнеса также не следует рассчитывать на встречу с распростертыми объятиями по возвращении.

Что сказал Виталий Бородин об инициативе Володина

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сказал NEWS.ru, что полностью согласен с заявлением председателя Госдумы Вячеслава Володина. По его словам, эта тема требует внимания, но есть важный нюанс: если признанные иноагентами артисты на виду, то с теми, кто не имеет такого официального статуса, сложнее.

«С теми, кто не признан иноагентами и уехал в страны НАТО после начала СВО, вопрос щепетильный и серьезный. С иноагентами все понятно: они публичны, известны, с ними никто не будет связываться, их просто не возьмут на работу. Эти же бесконтрольны, но никто не знает, что там с ними за эти годы произошло, может быть, они были завербованы иностранной разведкой и займутся сбором информации, иначе говоря шпионажем», — сказал Бородин.

По словам главы ФПБК, никто не возьмет работать артистов-иноагентов не только в государственную, но и в более или менее серьезную структуру, так как это ненужные риски для работодателя.

«Предположим, попросится ко мне в ФПБК Чулпан Хаматова, я ее ни за что не возьму. Зачем мне это? Быть под пристальным вниманием силовых структур, чтобы тебя постоянно мониторили, проверяли. Плюс общественное порицание, что ты взял на работу такого человека», — выразил мнение Бородин.

Глава ФПБК предположил, что артисты-иноагенты без проблем могут устроиться только по рабочей специальности: слесарем, сантехником, строителем или дворником. Таких вакансий на рынке труда много, а желающих работать, наоборот, мало.

«Но опять же, Хаматову не возьмут даже гардеробщицей в театр или Госдуму», — подчеркнул Бородин.

Виталий Бородин Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Что заявил Милонов о «возвращенцах»

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru предположил, что вернувшиеся из-за границы граждане могут работать, например, курьерами. По его мнению, лицам, признанным иноагентамм, террористами или экстремистами, лучше не возвращаться в РФ.

«Какая для них работа? Единственное, куда их можно определить, — в места лишения свободы», — сказал Милонов.

Куда можно устроить на работу Хаматову и Монеточку

Шоумен, владелец ритуальной компании Стас Барецкий согласился со словами Володина. По словам шоумена, это абсолютно оправданный подход. Он отметил, что артистам-иноагентам в случае возвращения в РФ будет сложно найти работу и вряд ли они будут работать по прежней специальности.

Барецкий симпатизирует певице Монеточке (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и готов устроить ее в свою ритуальную контору. «Я бы взял Лизу плести похоронные венки, потому что у нас постоянно не хватает людей. Женщины в основном этой работой занимаются, она достаточно тяжелая. Но мне кажется, что ей бы это пошло. Я представляю ее себе, как она плетет этот венок и радуется», — отметил Барецкий.

Барецкий предложил устроить Хаматову работать уборщицей. По его словам, в силу возраста, ее уже сложно обучить чему-то новому, в отличие от той же Монеточки.

«Вижу ее уборщицей. Я ни в коем случае не умаляю труд уборщиц. Мне кажется, ей это подойдет. Она могла бы работать в какой-нибудь мастерской, музыкальной школе, Академии художеств, там, где собираются творческие люди», — сказал шоумен.

По словам шоумена, самое лучшее место для Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) — на рынке.

«Она такая бойкая, громкая, будет привлекать клиентов, кричать. У нее это хорошо получается. Если бы был владельцем торговой точки на базаре, я бы точно ее взял. А потом там всегда можно махнуть рюмочку, выпить, никто слова против не скажет», — высказался Барецкий.

Стас Барецкий Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Куда возьмут на работу Белого и Макаревича

Барецкий порекомендовал актеру Анатолию Белому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) работу портье или охранника.

«Мужчина он крепкий, с работой охранника справится. Еще он мог бы работать в каком-то хорошем отеле портье, встречать гостей. Он обаятельный актер, умеет улыбаться», — отметил шоумен.

В свою очередь Барецкий видит певца Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с его непростым характером и высокой требовательностью к окружающим на месте контролера билетов в общественном транспорте.

«Мне кажется, он очень принципиальный, и мимо него ни одна мышь не проскочила бы без оплаты. В этом смысле он бы приносил транспортной компании большую пользу. Он легко бы нашел общий язык с бабушками, а хулиганов быстро бы ставил на место», — предположил владелец ритуальной компании.

Кто из иноагентов будет директором стрип-клуба

В отношении Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) шоумен категоричен: ему не подойдут рабочие специальности, и пользы от него не будет. «Ему можно работать директором какого-нибудь стрип-клуба, где проходят закрытие вечеринки, частные мероприятия, где нужно много общаться с гостями. Поговорить он умеет. А куда ему еще? К себе на кладбище я бы его не взял даже могилы копать — не справится», — заявил Барецкий.

По его словам, даже у скандальной Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) есть шанс найти работу по душе. Бизнесмен посоветовал ей найти вакансию в известном сетевом магазине алкоголя.

«Там всегда есть вакансии и очень интересная публика. Пьющие люди часто творческие, мне кажется, ей будет о чем поговорить с ними. Ну и дать в морду, если что-то пойдет не так, и выставить за дверь, она тоже сможет», — резюмировал артист.

Читайте также:

«Подсела на его бабло». Дзюник — о Пугачевой, Киркорове, Галкине и Дибровых

Хейтеры бабушки, бывшие девушки или Запад. Кто проклял внука Пугачевой

Снова женится или вернется на ТВ? Почему Дибров согласился на тихий развод