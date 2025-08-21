Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Володин раскрыл, как Россия встретит беглых артистов в случае возвращения

Володин: беглым артистам не стоит надеяться на теплый прием при возвращении в РФ

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артистам, покинувшим Россию после начала военной операции на Украине, не стоит надеяться на теплую встречу в случае возвращения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max. Он предположил, что поток возвращающихся знаменитостей может усилиться в ближайшее время.

Можно предположить, что в ближайшем будущем ряды возвращающихся пополнят сбежавшие представители шоу-бизнеса. Заранее им говорим: на встречу с распростертыми объятиями не надейтесь, — написал он.

Председатель Госдумы также подчеркнул, что покинувшие Россию после начала СВО и решившие вернуться граждане не должны иметь возможности трудоустройства в государственных компаниях и на государственной службе. По его словам, такие люди предали страну.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что уехавшим из России не стоит возвращаться, если они критиковали страну. По его словам, «молча уехавшие» еще могут вернуться, но для тех, кто «поливал родину», дороги назад нет.

До этого глава Россотрудничества Евгений Примаков призвал не определять в предатели всех уехавших за последние три года из России граждан. Он заявил, что отказываться от всех покинувших страну аморально.

