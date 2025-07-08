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08 июля 2025 в 18:03

В Россотрудничестве сочли аморальным определять в предатели всех релокантов

Глава Россотрудничества Примаков не стал осуждать всех уехавших из России

Евгений Примаков Евгений Примаков Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Глава Россотрудничества Евгений Примаков не стал определять в предатели всех уехавших за последние три года из России граждан. В беседе с РБК он заявил, что отказываться от всех покинувших Россию аморально.

Кто-то без Apple Pay жить не мог, кого-то жена запилила за то, что в России магазинов Zara больше нет, кого-то просто компания загрузила в самолет и переселила за рубеж. Уехали абсолютно разные люди, и я не считаю, что все это предатели и от них надо отказаться, — заявил он.

По его словам, многие релоканты не желают терять связь с Россией и посещают Русские дома, где их дети занимаются русским языком, рисованием и музыкой. Примаков также отметил, что покинувшая страну творческая интеллигенция своим существованием способствует продвижению русской культуры.

Он отметил, что среди уехавших есть и люди с политическими убеждениями, которые участвуют в митингах и выражают свои протестные взгляды. Однако, как добавил он, эта категория граждан не обращается в представительства агентства, что подчеркивает их дистанцирование от официальных структур.

Ранее сообщалось, что актриса Чулпан Хаматова боится возвращаться в Москву. В недавнем интервью она призналась, что испытывает ностальгию, а при мысли о России у нее «все сводит в груди» и появляется «ком в горле». По словам живущей в Латвии артистки, если бы не трое детей, она бы «рискнула» и села в самолет до Москвы.

Россотрудничество
Евгений Примаков
Россия
релоканты
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