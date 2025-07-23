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23 июля 2025 в 16:26

«Рот открыл — дороги закрыты»: Миронов о бежавших в Израиль россиянах

Миронов заявил, что для критиковавших родину релокантов дороги назад закрыты

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уехавшим из России не стоит возвращаться, если они критиковали страну, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, «молча уехавшие» еще могут вернуться, но для тех, кто «поливал родину», дороги назад нет, передает корреспондент NEWS.ru.

Есть один нюанс: кто-то уехал, но испугался, испугался мобилизации, еще чего-то, и ни слова не сказал против страны. Вообще ничего. Нахлебался — приезжай. А если ты рот открыл, свою родину поливал, если ты выступал против — дороги закрыты, — отметил депутат.

Ранее народный артист РФ Дмитрий Певцов заявил, что лишать государственных наград тех артистов, которые уехали из России после начала СВО, — справедливое решение. По его словам, позиция покинувших страну деятелей перечеркивает все их заслуги и достижения.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков между тем призвал не определять в предатели всех уехавших за последние три года из России граждан. Он заявил, что отказываться от всех покинувших страну аморально. По словам Примакова, многие релоканты не желают терять связь с Россией и посещают Русские дома, где их дети занимаются русским языком, рисованием и музыкой.

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