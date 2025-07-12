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12 июля 2025 в 10:55

Певцов раскрыл, как нужно наказать уехавших из России артистов

Певцов поддержал идею лишать уехавших из России после СВО артистов госнаград

Дмитрий Певцов Дмитрий Певцов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Лишать государственных наград тех артистов, которые уехали из России после начала СВО, — справедливое решение, заявил депутат Госдумы, народный артист РФ Дмитрий Певцов. По его словам, которые приводит ТАСС, позиция покинувших страну деятелей перечеркивает все их заслуги и достижения.

Их позиция полностью перечеркивает все достижения. Они столько лет «кормились» от своей страны и теперь начинают ее в чем-то обвинять — автоматически становятся предателями. Как они могут продолжать носить награды от нашей родины?отметил Певцов.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков призвал не определять в предатели всех уехавших за последние три года из России граждан. Он заявил, что отказываться от всех покинувших РФ аморально. По его словам, многие релоканты не желают терять связь с Россией и посещают Русские дома, где их дети занимаются русским языком, рисованием и музыкой. Примаков также отметил, что покинувшая страну творческая интеллигенция своим существованием способствует продвижению русской культуры.

Россия
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Дмитрий Певцов
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