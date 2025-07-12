Певцов раскрыл, как нужно наказать уехавших из России артистов Певцов поддержал идею лишать уехавших из России после СВО артистов госнаград

Лишать государственных наград тех артистов, которые уехали из России после начала СВО, — справедливое решение, заявил депутат Госдумы, народный артист РФ Дмитрий Певцов. По его словам, которые приводит ТАСС, позиция покинувших страну деятелей перечеркивает все их заслуги и достижения.

Их позиция полностью перечеркивает все достижения. Они столько лет «кормились» от своей страны и теперь начинают ее в чем-то обвинять — автоматически становятся предателями. Как они могут продолжать носить награды от нашей родины? — отметил Певцов.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков призвал не определять в предатели всех уехавших за последние три года из России граждан. Он заявил, что отказываться от всех покинувших РФ аморально. По его словам, многие релоканты не желают терять связь с Россией и посещают Русские дома, где их дети занимаются русским языком, рисованием и музыкой. Примаков также отметил, что покинувшая страну творческая интеллигенция своим существованием способствует продвижению русской культуры.