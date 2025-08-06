Составлен список уехавших из России звезд, которых ненавидят на Украине

Украинские артисты Светлана Лобода и Андрей Данилко (Верка Сердючка) вызвали бурю осуждения среди земляков после заявлений, что продолжат петь на русском языке. Кого еще из покинувших РФ звезд ненавидят на Украине?

Чем разозлили украинцев Лобода и Сердючка

В одном из последних интервью Андрей Данилко заявил, что не собирается переводить свои хиты на украинский язык, иначе они потеряют смысл. Он также признался, что, несмотря на завершение музыкальной карьеры в России, считает русский язык своим родным. Из-за этого, по заверению певца, теперь его выступления злят многих зрителей и чиновников на Украине.

В июне 2025 года во время концерта в Одессе выступающий в образе Верки Сердючки Данилко обматерил тех, кто недоволен его песнями на русском. Артист добавил, что по этому поводу его «песочили два дня» в правительстве после доноса языкового омбудсмена Украины Тараса Кременя.

Позицию певца поддержала латвийская певица Лайма Вайкуле, которая возмутилась попытками запретить русский язык в некоторых странах Европы. За это Вайкуле также подвергли жесткой критике на Украине.

Не отказалась от русского и Светлана Лобода. Она продолжает выступать со старыми хитами вопреки потокам критики в Сети от украинских зрителей. Многие обвиняют Лободу в теплом отношении к России, ведь свою славу она получила именно в нашей стране и до сих пор владеет трехкомнатной квартирой в Москве. Из-за недовольства украинцев концерты Лободы в Киеве и других городах были отменены еще в 2023 году.

За что ненавидят на Украине Земфиру и Хаматову

Недавно украинский сайт «Миротворец» внес в базу «врагов Украины» российских певицу Земфиру (Земфира Рамазанова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и актрису Чулпан Хаматову. Несмотря на то, что обе артистки осудили СВО и после 2022 года покинули Россию, украинские власти назвали их «угрозой национальной безопасности». Земфиру обвинили в «отрицании российской агрессии», а Хаматову — в нарушении украинской границы с целью попасть в Крым.

Журналист Сурен Каграманов в своем Telegram-канале «Товарищ Сорян» объяснил это тем, что «западные друзья» использовали артисток, а после «выбросили за ненадобностью», записав в «плохих».

«Эти дамы годами жили в роскоши, снимались в госфильмах, ездили на кремлевские концерты, а когда страна оказалась в трудной ситуации, начали визжать про „ужасы режима“. Выбирали сторону? Получите. Теперь ваши имена в одном списке с теми, кого вы так сторонились всю свою жизнь», — написал в посте Каграманов.

Почему Пугачеву не хотят видеть на Украине

Не ждут на Украине и народную артистку СССР Аллу Пугачеву с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Комик уже несколько лет пытается занять роль ведущего на украинском ТВ и усиленно изучает украинский язык, но давать работу уехавшим из России звездам украинцы не спешат. Знаменитым артистам не могут простить многолетней работы «на российскую власть» и стремительной перемены позиции после СВО.

Недавно в Telegram-пабликах появилась информация о создании новой интернет-платформы для русскоязычных зрителей за границей, главными звездами которой станут Пугачева и Галкин. Среди спонсоров ​​называли предпринимателя Олега Тинькова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По слухам, он несколько раз встречался со знаменитыми супругами для обсуждения будущего предприятия. Также сообщалось, что съемки первых эфиров начнутся в Латвии уже 14 августа.

