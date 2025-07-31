Слухи о деменции, молчание об СВО, уход со сцены: где сейчас Эдита Пьеха

Слухи о деменции, молчание об СВО, уход со сцены: где сейчас Эдита Пьеха

Народная артистка СССР Эдита Пьеха 31 июля отмечает 88-й день рождения. Как сейчас живет певица, что известно о ее здоровье?

Какие проблемы со здоровьем есть у Пьехи

В апреле издание «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщило, что у Эдиты Пьехи обнаружили признаки возрастной деменции и гипертонию на фоне набранных сверх нормы 30 кг веса.

По данным СМИ, исполнительница страдает нарушением памяти и дезориентацией, а из-за лишнего веса у нее происходят гипертонические кризы и повышается давление.

При этом помощница певицы заявила, что Пьеха не страдает от деменции, вопреки появившимся слухам. По словам женщины, у артистки нет никаких серьезных проблем со здоровьем.

«Она нормально себя чувствует, так что информация не соответствует действительности. Никакого ухудшения нет. <…> Даже нет никакого повода, все как было», — рассказала женщина.

Чем сейчас занимается Пьеха

В 2021 году Эдита Пьеха завершила карьеру певицы. Она призналась, что устала от выступлений и решила сосредоточиться на семье.

Артистка живет в загородном доме в деревне Северная Самарка, в 32 км от Петербурга. Певица очень любит собак, в ее доме всегда живут несколько псов, причем не все они породистые.

В марте 2025 года внук исполнительницы Стас Пьеха рассказал, что часто созванивается с Эдитой Станиславовной. По его словам, он также часто навещает бабушку — каждый месяц. Он отметил, что народная артистка СССР любит петь дома, но от публичных выступлений она давно отказалась.

«У нее все хорошо. Большую часть времени бабушка проводит у себя в загородном доме под Петербургом, смотрит телевизор, мои выступления, пересматривает свои старые концерты. Но она не поет публично. А вот дома — поет, иногда без микрофона просто что-то, на разных языках, в том числе свои песни. Она не может совсем не петь», — рассказал Пьеха.

Как Пьеха относится к ситуации на Украине, говорила ли об СВО

В 2014 году Эдита Пьеха выступила с призывом не мешать творческой деятельности артистов, независимо от их отношения к событиям на Украине.

«Политика — относительная вещь. Один считает так, а другой — по-другому. Не хочу судить и быть невежливой. Пусть политики разберутся сами, а артистов вмешивать туда, где война, не надо. Была ленинградская блокада. На фронте выступали бригады артистов для бойцов перед боем. Для своих, понимаете? А что сейчас творится — где свои, где не свои? Теперь не поймешь, какого цвета у кого камуфляжи. Мне это непонятно», — сказала она.

Исполнительница отметила, что в сложившейся ситуации на Украине ничего не понимает.

«В данном случае я ничего не понимаю. Если на Украине брат на брата идет, то разбираться непонятно кому, только Господу Богу», — добавила она.

Артистка до сих пор хранит молчание о своей позиции по СВО. При этом ее дочь певица Илона Броневицкая заявляла, что Пьеха отстаивает однозначную точку зрения на СВО.

«Мама — гражданин своей страны, когда-то она присягнула на верность Ленинграду. Она бывала и в Афганистане, и в других горячих точках. Мы на стороне своей родины!» — отметила Броневицкая в интервью.

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