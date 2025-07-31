«Поле чудес», ДТП, похороны, два развода: как живет Леонид Якубович

Сегодня, 31 июля, народный артист России, ведущий программы «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович отмечает 80-летие. Почему он уходил от жен, кто его «хоронил» и устал ли он от «Поля чудес» — в материале NEWS.ru.

Как Якубович попал на ТВ

Якубович родился и вырос в Москве, его отец был инженером и участником Великой Отечественной войны, а мать — врачом. С детства будущий ведущий «Поля чудес» проявлял артистические способности и мечтал стать актером. Однако отец потребовал, чтобы сын получил более серьезную специальность. В результате Леонид поступил в институт электронного машиностроения.

На втором курсе Якубович перевелся в Московский инженерный строительный институт (МИСИ, ныне Московский государственный строительный университет (МГСУ)), поскольку увлекся игрой в КВН и там была сильная команда. Вместе с ним учился будущий юморист Геннадий Хазанов, с которым они стали лучшими друзьями на многие годы.

«Для многих будущих известных артистов стартовой площадкой был именно КВН, Якубович не был исключением… После окончания института работал несколько лет на заводе. Сначала токарем, позже монтером в пусконаладочном управлении», — рассказал NEWS.ru писатель Федор Раззаков.

Он напомнил, что Леонид начал писать для телевидения в конце 70-х. Тогда это была хорошая возможность прибавки к зарплате на заводе, которая составляла чуть более 90 рублей в месяц. Столько же могли заплатить за один удачный и принятый на ТВ сценарий.

Якубович писал для передач «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!». В 1988-м его попросили написать сценарий для готовящегося первого в СССР конкурса красоты. А затем предложили ему самому провести это мероприятие.

Леонид Якубович, 1989 г. Фото: Масляев Юрий/Фотохроника ТАСС

Журналист и писатель Игорь Епифанов в разговоре с NEWS.ru вспомнил, что именно тогда и познакомился с Леонидом Аркадьевичем. «Он среднего роста. И очень забавно смотрелся на фоне высоченных модельных девушек. Сам конкурс стал ярким шоу, народным. И так весь мир знал, что в России много красавиц, а тут их решили собрать вместе и показать на телевидении. Это было событием! И ведущий с хорошим добрым юмором также привлекал внимание», — рассказал собеседник.

Что известно о женах и детях Якубовича

В программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» Якубович признался, что впервые женился в студенчестве, но быстро развелся. Главной причиной, считает он, было несерьезное отношение к брачному союзу.

«Шебутное время — КВН, студенчество, ура-ура, поженились-развелись. Никто не объяснял, что семья — это серьезно, что надо притираться друг к другу и это дело долгое и трудное», — говорил шоумен.

Со второй супругой Галиной Антоновой он познакомился в КВН. Девушка пела в ансамбле «Горожане», который участвовал в играх вместе с командой МИСИ. Их отношения начались на гастролях. В этом браке у телезвезды родился сын Артем. Якубович вспоминал, что супруге пришлось оставить работу, поскольку ребенок часто болел. Денег не хватало, главе семьи приходилось по ночам подрабатывать частным извозом на своей машине.

Они прожили в браке более 20 лет и развелись. «Абсолютно житейская ситуация — мы решили, что нам вдвоем не очень ловко в одной квартире существовать. Я оставил все имущество, сказал: „Пора, до свидания“ — и ушел. Мне потом „ВИD“ очень помог, купили мне квартиру», — делился телеведущий.

Марина, которая стала его третьей женой, работала в рекламном отделе телекомпании «ВИD». Якубович вспоминал, что не устоял перед ее женскими качествами.

Леонид Якубович с семьёй, 2014 г. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

«Она — женщина, для нее дом — ее все. С утра до вечера солит, коптит… Когда мне подарили земельный участок, я — городской мальчик — не понимал, для чего он мне нужен. А Марина построила дом, сама», — рассказал шоумен.

В этом браке появилась на свет дочь Варвара, о которой Якубович говорит с большой нежностью. Он признается, что с ее рождением «совершенно обмяк». «Раньше был как комок зажатый, в работе с утра до вечера. А с рождением дочери испытал состояние полного человеческого счастья. Я размяк и потолстел, и жутко этого застеснялся, и потом сбросил почти 25 килограммов», — признавался деятель телевидения.

«Написали, что я умер, и потом лет пять хоронили»

Якубович неоднократно рассказывал, как однажды в Сети сообщили, что он умер. Тем самым, по его словам, чуть не довели до приступа его старенькую мать.

«Даже написали место и время, где пройдет отпевание. Моя мать поверила и стала звонить моей жене, можете себе представить состояние мамы? А я в это время отдыхал дома после работы… Свинство же, так можно и довести человека», — возмущался шоумен.

Он добавил, что после этого случая интернет-ресурсы еще «лет пять хоронили» его и писали о якобы внезапной кончине.

В нулевых Якубович стал фигурантом автомобильной аварии и сбил человека. Тот остался жив, но получил травму головы. Следствие, которое длилось год, установило, что пешеход был пьяным. После этого случая деятель телевидения, по его словам, несколько лет опасался садиться за руль.

«Выскочил человек, как потом установило следствие, в хлам пьяный, ростом метр восемьдесят, он бежал, согнувшись. У меня „Хендайчик“ маленький, он ухитрился головой удариться о зеркало, ударился — упал. Я остановил машину… Следствие шло год… Я после этого себя долго неуютно за рулем чувствовал», — признавался телеведущий.

Леонид Якубович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За что зрители любят Якубовича и «Поле чудес»

Епифанов рассказал, как вместе с Якубовичем неоднократно посещал горячие точки, доставляя гуманитарную помощь, например во время чеченской военной кампании. В 90-х, когда не было сотовой связи, Леонид Аркадьевич по просьбе бойцов звонил из Москвы их родителям сообщить, что сыновья живы и здоровы. Также, по словам Епифанова, он участвует в благотворительных акциях помощи детским домам, но не афиширует этого, сообщил собеседник.

«За что зрители любят Якубовича? Я думаю, ответ очевиден. Он стал звездой благодаря харизме, особым качествам, обаянию. Смелый, увлеченный. Плюс хорошая доза авантюризма в нем присутствует, это любит большая часть нашей публики. В жизни он абсолютно такой же, как на экране», — полагает писатель.

«Поле чудес» — программа-долгожитель, семейная — смотрит и старшее поколение, и среднее, и дети… Не каждый ведущий шоу сможет расположить к себе зрителей, для этого нужны актерские способности. У Якубовича они присутствуют в полной мере и помогают завоевать многомиллионную аудиторию. Это природный талант… Он не раз признавался, что устал от шоу. Но не уходит. Я думаю, не деньги его держат, денег у него хватает. Но чем будет заниматься, не пенсионером же сидеть на лавочке или на даче? Хочется активного общения. Зрители его любят, он один из лучших на телевидении, думаю, все это является главным стимулом для продолжения работы», — пояснил Раззаков.

Леонид Якубович на программе «Поле чудес» Фото: dynamo/spb/Instagram.com/Global Look Press

Некоторое время назад Якубович признался, что мечтал бы жить в тайге. «Чтобы рядом море, недалеко гора, на которой можно кататься на лыжах. И аэродром, с которого можно было бы летать на вертолете. И кругом чтобы стояли домики моих друзей. Я так представляю себе рай», — говорил телеведущий.

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