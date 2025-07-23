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23 июля 2025 в 02:10

Хазанова заподозрили в долгах перед налоговой

Артист Геннадий Хазанов мог задолжать ФНС около 123 тысяч рублей

Геннадий Хазанов Геннадий Хазанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов, возглавляющий Московский театр эстрады, может иметь задолженность перед ФНС в размере 123 тысяч рублей. По данным издания «Постньюс», в случае неуплаты счета артиста могут быть заблокированы.

На текущий момент в отношении Хазанова не возбуждено исполнительное производство. Кроме того, отсутствует информация о возможных дополнительных судебных взысканиях.

Артист попал в центр придирчивого внимания общественности в 2022 году. Тогда появились данные о его переезде в Латвию, которые сам артист опровергал, называя свой отъезд временными «летними каникулами». Хазанов возглавляет Театр эстрады с 1997 года и продолжает оставаться одной из ключевых фигур российской культуры.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России провел обыск в Михайловском театре Санкт-Петербурга. Уточняется, что правоохранительные органы устроили его в связи с делом о растрате при ремонтных работах. Культурное учреждение возглавляет худрук Владимир Кехман. В прошлом он руководил театром в качестве директора, но в 2015 году покинул этот пост, приняв назначение на должность гендиректора Новосибирского театра оперы и балета.

Геннадий Хазанов
долги
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блокировки
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