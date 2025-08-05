Составлен список звезд, которых подозревают в связях с западной разведкой

На журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и латвийскую певицу Лайму Вайкуле могут возбудить уголовные дела за сотрудничество с иностранной разведкой, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Кого еще из артистов подозревают в работе на западные спецслужбы, в чем причина?

Что известно о связи Дудя и Ходорковского

В своем Telegram-канале Виталий Бородин назвал Юрия Дудя предателем родины и предложил осудить за госизмену. По мнению главы ФПБК, журналист может сотрудничать с Секретной разведывательной службой МИД Великобритании.

«Считаю, что Дудь — это предатель России, завербованный МI6 и работающий на Мишу Ходорковского (предприниматель Михаил Ходорковский, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который также завербован западными странами. И оба работают по западным методичкам. Надеюсь, в ближайшее время мы увидим возбуждение уголовного дела в отношении Юрия Дудя», — написал Бородин.

Он также обвинил в связях с Западом Лайму Вайкуле после ее просьбы дать оружие Украине. Бородин предложил объявить ее в международный розыск.

«Мы считаем, что она (Лайма Вайкуле. — NEWS.ru) — предательница России, которая работает на западные службы, выполняет западную повестку. Все делает непосредственно по указанию Запада. И считаем, что ее нужно привлекать в России к уголовной ответственности», — высказал свою позицию Бородин в интервью ТВЦ.

Работают ли на спецслужбы Галкин и Пугачева

Ранее Виталий Бородин предположил, что народная артистка СССР Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), тоже связаны с Михаилом Ходорковским и живут на деньги западных спонсоров.

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Пугачеву они используют в своих интересах, а Пугачева делает вид, что никакого сотрудничества нет и все это клевета, делает из россиян дураков», — заявил Бородин.

О возможной связи Пугачевой с западными спецслужбами в своем Telegram-канале написала и певица Вика Цыганова. По ее словам, на это может указывать дружба Примадонны с Ходорковским, а также подозрение в ее причастности к возможному покушению на жизнь Бородина.

«На главу ФПБК Виталия Бородина готовилось покушение в феврале 2023 года. Поводом послужила обида на Виталия за попытку признать Пугачеву иноагентом и расследовать ее сотрудничество с западными спецслужбами», — считает Цыганова.

Кого еще подозревают в работе на Запад

Недавно стало известно, что актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов) присоединился к «Антивоенному комитету России» (организация признана нежелательной на территории РФ) под руководством Михаила Ходорковского. Кроме артиста в комитет входят поэтесса Вера Полозкова (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), рэпер Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), писатель Виктор Шендерович (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и другие российские знаменитости.

Ранее также сообщалось, что телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов, Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов) запустила в интернете проект о трудной жизни подростков-эмигрантов после начала СВО. Программа снимается при поддержке антироссийских общественных фондов.

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