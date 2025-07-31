Роулинг — 60. Насилие, нищета, мысли о суициде: путь автора «Гарри Поттера»

Джоан Роулинг, британская писательница и автор знаменитой серии книг о Гарри Поттере, 31 июля отмечает свой 60-летний юбилей. Что известно о ее жизни до того, как она обрела популярность?

Что известно о детстве Роулинг

Джоан Роулинг появилась на свет в небольшом английском городе Йейт, который находится в графстве Глостершир. Её отец Питер Джеймс Роулинг работал инженером на заводе компании Rolls-Royce, а мать Энн Волант трудилась в медицинской лаборатории.

С ранних лет Джоан испытывала страсть к литературе. Она проводила часы за чтением и созданием собственных историй. В возрасте шести лет она написала свой первый рассказ о говорящем кролике по имени Кролик.

Когда Джоан Роулинг вместе с семьей переехала в деревню Татшилл, ей было примерно девять лет. Жизнь в сельской местности, вдали от городской суеты, сильно повлияла на то, как Джоан воспринимала мир. Новая школа, новая обстановка и одиночество, которое она иногда испытывала, только усилили ее желание погрузиться в свой внутренний мир фантазий. В эти годы Джоан особенно полюбила литературу, иностранные языки и историю древних времён.

Джоан поступила в Эксетерский университет на факультет французского языка, где также изучала классическую литературу и латинский. После окончания университета она работала секретарем в лондонской компании, а затем переехала в Португалию, где преподавала английский.

За границей Роулинг снова вернулась к своей детской мечте — писать книги.

Как Роулинг пережила депрессию, почему задумывалась о суициде

По признанию автора, наиболее тяжелым моментом в ее жизни стал день 1 января 1991 года, когда умерла ее мать.

«Папа позвонил мне в семь часов утра следующего дня, и я знала, что произошло, еще до того, как он заговорил. Когда я бежала вниз, у меня в голове были такая паника и белый шум, что я не могла осознать чудовищность смерти моей матери. Не проходит и дня, чтобы я не думала о ней», — призналась Роулинг в 2006 году.

Джоан вышла замуж за тележурналиста Хорхе Арантеса. В июле 1993 года писательница родила дочь, а уже через несколько месяцев Роулинг и Арантес расстались.

Когда Роулинг вернулась в Британию в конце 1993 года, у нее было «полчемодана бумаг, исписанных историями о Гарри Поттере». Сосредоточившись на романе, она не спешила искать новую работу. Писательница жила на госпособие и писала книгу в эдинбургских кафе, сидя на корточках и используя печатную машинку. С собой она брала дочь, которая спала в коляске рядом.

«Я не смогла бы написать эту книгу, если бы у меня не было нескольких лет, когда я была настолько бедна, насколько это возможно в Великобритании, не будучи бездомной», — сказала Роулинг в 2012 году.

В 2008 году писательница призналась, что в период бедности пережила тяжелую депрессию, которую лечила с профессиональной помощью. По словам писательницы, она даже задумывалась о суициде.

Что Роулинг рассказала о насилии в отношении нее

В 2020-м Роулинг публично призналась, что в 20 лет ее изнасиловали. Незадолго до этого писательница негативно высказалась о транссексуалах (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), из-за чего коллеги, в том числе исполнитель главной роли в фильмах о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф, выступили против нее.

В ответ Роулинг выпустила эссе, в котором рассказала об ужасном эпизоде своей жизни, но не стала называть имя насильника.

«Все произошло в то время и в том месте, где я была уязвима, человек воспользовался возможностью. Мне трудно сдержать свой гнев и разочарование, мое правительство играет с безопасностью женщин и девочек», — рассказала Роулинг.

Досталось в этой статье и ее первому мужу, который был практически домашним тираном, со слов писательницы. Писательница призналась, что после этих случаев с ней осталась постоянная нервозность.

Как Роулинг пришла идея «Гарри Поттера»

Идея всемирно известной истории о мальчике-волшебнике пришла в голову Джоан Роулинг в 1990 году, когда она ехала на поезде из Манчестера в Лондон. В результате технического сбоя поезд остановился в пути, и именно тогда в ее голове возник образ темноволосого мальчика, который неожиданно узнает, что он маг. С этого случайного события началась работа над произведением, которое впоследствии стало одним из самых известных литературных шедевров в мире.

Первые пять лет после того, как ей пришла идея, Роулинг потратила на создание основы для своей будущей истории. Она продумала все детали: как будут развиваться персонажи, какие будут волшебные правила и как устроен мир, в котором они будут жить.

К 1995 году Джоан Роулинг закончила работу над первой версией книги «Гарри Поттер и философский камень». Она отправила первые главы в несколько литературных агентств. Из всех ответов только один был положительным: агент Кристофер Литтл попросил отправить ему весь текст. По словам писательницы, это письмо стало для нее настоящим спасением в трудный период.

В 1997 году Bloomsbury Children’s Books согласилось на издание романа.

Фанаты по всему миру с большим нетерпением ожидали выхода новых книг, они выстраивались в длинные очереди у книжных магазинов по ночам и организовывали специальные мероприятия в честь выхода книг. К 2018 году было продано более 500 миллионов экземпляров книг о Гарри Поттере, а произведения были переведены на 80 языков. Это сделало серию книг о Гарри Поттере самой продаваемой в истории художественной литературы.

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