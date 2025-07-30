Громкие скандалы, гонорары, мнение об СВО: как живет Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев после концерта в Сочи оказался в центре скандала. Что случилось, в каких еще конфликтах был замечен артист, что он говорил об СВО?

В какой скандал попал Лазарев

Как пишет «Абзац», поклонница Лазарева пожаловалась в Сети, что была возмущена его концертом в Сочи, который посетила вместе с девятилетним внуком. Во время исполнения песни «Шепотом» артист вызывающе танцевал.

Певица Ольга Зарубина в беседе с «Абзацем» оценила выступление коллеги.

«Поступательные движения можно сделать по-разному. Сегодня многие добавляют подобные элементы в свои танцы. У всех разный вкус и разное видение ситуации. В наше время хореография с сексуальным уклоном считается вариантом нормы. Конечно, стоит вводить ограничения на просмотр шоу детьми. Границы должны быть. У ребенка нарушается психика, он неправильно это понимает. Он может стать неадекватным в этой сфере в будущем», — сказала она.

Издание также напомнило, что предыдущий скандал с участием певца в Сочи случился в 2016 году: тогда артист вышел на сцену в слишком обтягивающем наряде, напоминающем трико.

В начале 2010-х Лазарев часто выходил на сцену в полуобнаженном виде. Например, в номере Lazerboy он появлялся в кожаных трусах и тяжелых ботинках, демонстрируя зрителям свою спортивную фигуру.

Что известно о скандале на «Ну-ка, все вместе!»

На съемках одного из выпусков проекта «Ну-ка, все вместе!» Сергей Лазарев перепрыгнул через два яруса ограждения. Затем он успешно добрался до фониатра Льва Рудина и нажал на его кнопку, что привело к победе исполнительницы Арпи Абгарян.

Позже певец признался, что эмоциональный порыв в спецвыпуске шоу был вызван накопительным эффектом из-за поведения некоторых экспертов. Он отметил, что извинился за форму, в которой была донесена эта претензия.

«Теперь касательно этичности моего эмоционального порыва. Он вызван был накопительным эффектом поведения некоторых экспертов, которые из программы в программу показывали предвзятое отношение к участникам, порой позволяя нелестные выражения в их адрес и придерживание голосов», — написал Лазарев.

Артист добавил, что «ни одного Льва Борисовича» в конфликте не пострадало.

Сколько Лазарев получает за выступление

В 2025 году гонорар Сергея Лазарева за частные концерты существенно вырос, рассказал продюсер и шоумен Сергей Дворцов. По его словам, певец получает до 8,5 млн рублей.

«Гонорары Сережи Лазарева сейчас повысились, они достигают 8,5 млн рублей за частное концертное мероприятие. Если, конечно, какие-то сборные солянки, я думаю, чуть поменьше будет. Раньше у него гонорар составлял 6,5 млн рублей. В этом году он его поднял ровно в два раза», — объяснил продюсер.

Дворцов отметил, что высокий спрос на выступления Лазарева позволил ему увеличить расценки. Продюсер также назвал артиста одной из самых востребованных звезд российской эстрады.

Как Лазарев относится к СВО

24 февраля 2022 года Лазарев опубликовал в своих социальных сетях пост, в котором выразил свою позицию относительно СВО. Он заявил о своем несогласии с ее проведением и призвал всех к прекращению конфликта.

Однако позже артист принял решение временно удалить свой аккаунт и пересмотреть свое отношение к происходящему.

4 ноября, в День народного единства, он опубликовал клип в поддержку участников спецоперации. Лазарев снялся в видеоролике для песни SHAMAN «Встанем».

«С праздником, Россия! Сегодня и всегда мы помним и чтим наших героев всех времен!» — написал тогда артист.

В июне 2022 года Сергей Лазарев дал бесплатные концерты для беженцев ЛДНР в Сергиево-Посадском районе и Калуге.

«Я купил для детишек стиральные машины, а также сушильные машины. Просто для того, чтобы нужды такого характера решать. Безусловно, мы везем и вкусные подарки, и мягкие игрушки. Также мы везем огромное количество пледов», — рассказал артист перед выступлением.

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