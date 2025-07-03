О мальчике, который выжил: в каком порядке смотреть «Гарри Поттера»

Мальчик, который выжил, известен на весь мир. Маги говорят, что он избранный. Всего по книгам о Гарри Поттере вышло восемь кинокартин. Расскажем, как именно надо смотреть эти фильмы, чтобы понять всю историю. Итак, добро пожаловать в мир волшебства, где можно ходить сквозь стены, говорить с привидениями о том, как прошли выходные, драться с драконами и летать на гибриде лошади и птицы.

1. Гарри Поттер и философский камень (2001)

История начинается с того, что 11-летний Гарри получает письмо из школы чародейства и волшебства Хогвартс. В этой части мы узнаем, что он остался без родителей и живет у тети Петуньи Дурсль. Эта семья маглов сразу вызывает антипатию своим поведением.

Но Гарри ждет другой мир. Мальчик учится магии, летать на метле и находит верных друзей, с которыми он будет общаться всю свою жизнь. Юного волшебника. Зритель узнает и секрет Поттера — он смог выжить после встречи с темным магом, чье имя нельзя называть, — Волан-де-Мортом.

2. Гарри Поттер и тайная комната (2002)

В этой части Гарри поджидает опасность в стенах Хогвартса. Он вместе с преданными друзьями попадает в комнату, которую называют тайной. Волан-де-Морта при этом в этой части нет. Фильм рассказывает больше о взаимоотношениях Гарри Поттера и его близких.

Правильный порядок просмотра фильмов о Гарри Поттере: хронология и советы Фото: KPA/Global Look Press

3. Гарри Поттер и узник Азкабана (2004)

Гарри и его друзья взрослеют и переходят на третий курс. В новом учебном году их ожидают еще большие опасности. Подростки встречаются с узником Азкабана — тюрьмы, в которой содержатся злые маги. Волан-де-Морта при этом в этой части нет.

4. Гарри Поттер и кубок огня (2005)

По хронологии фильмов о Гарри Поттере после части об узнике Азкабана нужно смотреть «Кубок огня». Атмосфера здесь более мрачная. По сюжету в Хогвартсе проводят Турнир трех волшебников. Поттер вынужден участвовать в нем и встретиться лицом к лицу с убийцей его семьи.

5. Гарри Поттер и Орден Феникса (2007)

Здесь Гарри со своей компаний друзей узнает об организации «Орден Феникса». Ее участники борются с пожирателями смерти — последователями самого злого мага в мире волшебников. Ситуацию осложняют и изменения в руководстве Хогвартса. Министерство магии начало вмешиваться в учебный процесс и сместило бессменного главу школы Альбуса Дамблдора. В «Ордене Феникса» ею руководит надоедливая и злобная женщина в розовом.

В каком порядке смотреть фильмы о Гарри Поттере Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

6. Гарри Поттер и принц-полукровка (2009)

Новая часть о «Гарри Поттере» по порядку — «Принц-полукровка». Главный герой и его союзники переживают тяжелые события в прошлой части, но учеба продолжается. Да, Гарри действительно талантливый волшебник: он удивляет своим мастерством зельеварения не только преподавателя, но и сокурсников. Однако тревога нарастает, так как Волан-де-Морт возвращается и творит зло уже и в мире обычных людей.

7. Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1 (2010)

По хронологии фильмов о Гарри Поттере следующая часть, которую надо смотреть, называется «Дары смерти. Часть 1». «Орден Феникса» продолжает борьбу против Волан-де-Морта, краски в фильме сгущаются еще сильнее. Финал разделен на два фильма.

8. Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2 (2011)

В этой части Гарри и другие герои оказываются очень близко к смерти. Кажется, что гибель неминуема, зло победит, но волшебники объединяют усилия и борются за добро, которое должно восторжествовать во всем мире. Битва ведется на территории родного Хогвартса, который также, несомненно, нужно защищать.

На этом все! Теперь вы знаете, в каком порядке смотреть «Гарри Поттера». Приятных вам киноприключений!