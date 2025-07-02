Хрустим по-татарски: рецепт классического хвороста — пудры не жалеем

Готовим хрустящий хворост шайтан-теле. Классическое татарское блюдо делается просто. Все подробности — на NEWS.ru.

Нужны 3 яйца (для нежности), 2 ст. л. тростникового сахара, щепотка соли, 3 ст. л. топленых сливок, 350 г пшеничной муки и растительное масло для жарки. Также купите по желанию сахарную пудру, чтобы посыпать хрустящий хворост.

Сначала смешиваем яйца с кристаллами сахара до образования янтарной пены. Добавляем соль, сливки, всыпаем муку и замешиваем тесто для нашего татарского угощения. Нужно выдержать массу под полотенцем примерно полчаса.

Превращаем скалкой тесто в очень тонкий пласт. Режем его ромбиками и выворачиваем, чтобы хрустящий хворост приобрел знакомую всем форму (хруст зависит от того, насколько тонко раскатано тесто). Жарьте хворост до золотистого цвета в глубокой сковородке или в казане (по 1–2 минуты со всех сторон). И далее последний штрих — пудра!