Действует как приворот: готовим оладьи из кабачков с сыром

Действует как приворот: готовим оладьи из кабачков с сыром

Действует как приворот: готовим оладьи из кабачков с сыром

Эти кабачковые медальоны с сыром не оставят вас равнодушными. Все подробности простого кулинарного шедевра — на NEWS.ru.

Как приготовить оладьи из кабачков на сковороде? Для начала об ингредиентах: 400 г молодых цукини, 120 г сыра, 5 шт. перепелиных яиц, 4 ст. л. нутовой муки, 1/2 ч. л. соли и свежая зелень, 1/2 ч. л. разрыхлителя.

Сначала режем цукини спиралью, в этом поможет овощечистка. Посыпаем их солью и оставляем в контейнере на полчаса. Далее для оладий из кабачков нужно натереть сыр.

Соединяем все ингредиенты: отжатую смесь цукини, яйца, муку, соль, разрыхлитель, измельченную зелень и сыр. Перемешиваем и готовим сковородку. Разогреваем и выкладываем наше тесто. Формируем оладушки и жарим! С каждой стороны должна получиться золотистая корочка. Вангуем: дачники будут пользоваться этим рецептом часто!