Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 июля 2025 в 18:49

Действует как приворот: готовим оладьи из кабачков с сыром

Действует как приворот: готовим оладьи из кабачков с сыром Действует как приворот: готовим оладьи из кабачков с сыром Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти кабачковые медальоны с сыром не оставят вас равнодушными. Все подробности простого кулинарного шедевра — на NEWS.ru.

Как приготовить оладьи из кабачков на сковороде? Для начала об ингредиентах: 400 г молодых цукини, 120 г сыра, 5 шт. перепелиных яиц, 4 ст. л. нутовой муки, 1/2 ч. л. соли и свежая зелень, 1/2 ч. л. разрыхлителя.

Сначала режем цукини спиралью, в этом поможет овощечистка. Посыпаем их солью и оставляем в контейнере на полчаса. Далее для оладий из кабачков нужно натереть сыр.

Соединяем все ингредиенты: отжатую смесь цукини, яйца, муку, соль, разрыхлитель, измельченную зелень и сыр. Перемешиваем и готовим сковородку. Разогреваем и выкладываем наше тесто. Формируем оладушки и жарим! С каждой стороны должна получиться золотистая корочка. Вангуем: дачники будут пользоваться этим рецептом часто!

общество
кулинария
рецепты
оладьи
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты детали из жизни причастной к подрыву экс-мэра Луганска
«Пережила шок»: туристка из РФ рассказала о гидросамолетах на Мальдивах
Эксперты выяснили, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Синоптик рассказал, при каких условиях Петербург затопит даже с дамбой
Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах курян
VK запустила биржу видеоконтента для креаторов и заказчиков
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из России стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.