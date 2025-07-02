С горчицей все по-другому: делаем огурцы на зиму — рецепт моей бабушки

С горчицей все по-другому: делаем огурцы на зиму — рецепт моей бабушки

С горчицей все по-другому: делаем огурцы на зиму — рецепт моей бабушки

Хрустящие огурцы с горчицей — зимний деликатес. Знаем проверенный рецепт, который вас не разочарует! Подробности — на NEWS.ru.

На литровую банку огурцов на зиму понадобятся: корнишоны — около 0,5 кг, чеснок — 3 дольки, зонтики укропа — 2 шт., листья хрена — 1 шт. Также для засолки понадобятся вишневые/смородиновые листья — 1–2 шт., душистый перец — 5–6 горошин, семена горчицы — 1 д. л. Для приготовления рассола нужны 1 л воды, 3 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара и уксусная эссенция — 15 мл.

Огурчики выдержать 3 часа в ледяной воде, тщательно промыть. В стерилизованную тару положить все пряности и листья, огурцы (вертикально), семена горчицы.

Далее воду с солью и сахаром довести до кипения, залить овощи, оставить на 8–10 минут. Слить жидкость, повторно прокипятить. В банку влить уксус, затем кипящий рассол. Герметично укупорить, перевернуть, утеплить. И все! Огурцы на зиму готовы!