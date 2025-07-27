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27 июля 2025 в 18:34

Цыганова раскрыла свою роль в деле о госизмене против Дудя

Цыганова заявила, что повлияла на возбуждение дела о госизмене Дудя

Вика Цыганова Вика Цыганова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Вика Цыганова заявила в Telegram-канале, что помогла возбудить уголовное дело о государственной измене против журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По ее словам, интерес к Дудю возник у силовиков после интервью, которое он взял у нее и ее мужа в 2023 году.

Мы приложили руку к этому событию, ведь были одними из первых патриотов, кто дал ему интервью. Мы хотели вывести Дудя на чистую воду. Он рассказывал всем, что православный и поддерживает Россию, но на деле…написала певица.

Со слов певицы, во время беседы интервьюера призывали «определиться» с политической позицией, однако тот лишь отшучивался. В публикации Цыганова добавила, что теперь Дудь стал фигурантом уголовного дела, может быть признан изменником Родины, а его имущество будет конфисковано. Кроме того, журналисту закрыт въезд в Россию. При этом у него остался шанс измениться — «на Высшем Суде».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности Виталий Бородин заявил, что Дудь является проектом экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и получает от него финансирование. По мнению эксперта, журналист, несмотря на имидж патриота, создает контент по западным методичкам, а его деятельность уже доказана российскими спецслужбами как получающая иностранное финансирование.

Вика Цыганова
Юрий Дудь
иноагенты
уголовные дела
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