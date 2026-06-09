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09 июня 2026 в 14:04

«Не прижиться безродному»: Цыганова высмеяла «чемоданные» планы Макаревича

Цыганова высмеяла Макаревича за переезд из Израиля после обещаний помочь ЦАХАЛ

Вика Цыганова Вика Цыганова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Певица Виктория Цыганова высмеяла в Telegram-канале музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом в список иноагентов), который, по ее словам, собирается переехать в Польшу после обстрела дома в Израиле. Она добавила, что музыкант ищет страну, где ему будет комфортно и готов бежать при первых трудностях.

Сначала сбежал из России в 2022‑м, перебрался в Хайфу (Израиль) — и вот уже оттуда удирает после ракетного обстрела, задевшего его гнездилище. Теперь курс — на Польшу, а оттуда, вероятно, и в Штаты. А ведь еще недавно Макаревич называл солдат ЦАХАЛ «своими», готов был даже взять в руки винтовку и отправиться на фронт защищать Израиль. Не прижиться нигде безродному, — написала артистка.

Ранее стало известно, что дом Макаревича и его семьи попал под ракетный обстрел. Обломки упали на жилье 72-летнего артиста и его супруги Эйнат Кляйн, расположенное в Израиле. Дом расположен в деревне Керем Махараль. После налета разбилось стекло в детской комнате, а сад усыпало кусками металла.

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