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05 августа 2025 в 16:19

«Работают на два фронта»: Шаляпин о влиятельных друзьях Пугачевой

Шаляпин: влиятельные друзья Пугачевой до сих пор возглавляют телеканалы

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: NEWS.ru

У покинувшей Россию артистки Аллы Пугачевой до сих пор остались влиятельные друзья на родине, заявил NEWS.ru певец Прохор Шаляпин. Он подчеркнул, что некоторые из них возглавляют телеканалы.

Я вам могу сказать так, у нее до сих пор очень много влиятельных друзей в нашей стране, которые, так скажем, на два фронта работают, — сказал артист.

Шаляпин напомнил, что раньше Пугачева с помощью «кланов» и «междусобойчиков» «мешала многим талантливым людям». Певец добавил, что и сам оказался в такой ситуации, но теперь ему все равно.

Ранее Шаляпин заявил: на то, что говорит «бредящая под капельницей» уехавшая из России певица Лайма Вайкуле, не стоит обращать внимания. По его словам, она не оставила после отбытия из РФ никакого наследия, в отличие от Аллы Пугачевой, ввиду чего никто даже не заметил ее отсутствия.

Между тем глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал Министерство культуры исключить песни Пугачевой из всех патриотических мероприятий. Соответствующее обращение он направил министру культуры Ольге Любимовой.

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