С покинувшего Россию бизнесмена взыскали 40 млн рублей Суд взыскал с Тинькова 40 млн рублей компенсации в пользу Дерипаски

Реутовский городской суд Московской области постановил взыскать с покинувшего Россию предпринимателя Олега Тинькова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) 40 млн рублей в пользу бизнесмена Олега Дерипаски в качестве компенсации морального вреда, сообщил адвокат истца Алексей Мельников. Суд также официально признал распространенные Тиньковым сведения порочащими и не соответствующими действительности, передает ТАСС.

Также суд обязал опубликовать Тинькова опровержение ложной информации, — отметил представитель Дерипаски.

Дерипаска инициировал судебный процесс против Тинькова о защите чести и достоинства в 2022 году, требуя компенсации морального вреда на сумму 2 млрд рублей. Основанием для подачи иска послужили публичные высказывания ответчика в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Ранее Тиньков заявлял, что решил разорвать связи с людьми из России. Тиньков заблокировал порядка 50–100 московских и петербургских товарищей из институтов. Бизнесмен уточнил, что с пониманием относится только к тем, кто посещает Москву из-за родителей или оформления документов.