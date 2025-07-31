Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 16:07

С покинувшего Россию бизнесмена взыскали 40 млн рублей

Суд взыскал с Тинькова 40 млн рублей компенсации в пользу Дерипаски

Олег Тиньков Олег Тиньков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реутовский городской суд Московской области постановил взыскать с покинувшего Россию предпринимателя Олега Тинькова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) 40 млн рублей в пользу бизнесмена Олега Дерипаски в качестве компенсации морального вреда, сообщил адвокат истца Алексей Мельников. Суд также официально признал распространенные Тиньковым сведения порочащими и не соответствующими действительности, передает ТАСС.

Также суд обязал опубликовать Тинькова опровержение ложной информации, — отметил представитель Дерипаски.

Дерипаска инициировал судебный процесс против Тинькова о защите чести и достоинства в 2022 году, требуя компенсации морального вреда на сумму 2 млрд рублей. Основанием для подачи иска послужили публичные высказывания ответчика в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Ранее Тиньков заявлял, что решил разорвать связи с людьми из России. Тиньков заблокировал порядка 50–100 московских и петербургских товарищей из институтов. Бизнесмен уточнил, что с пониманием относится только к тем, кто посещает Москву из-за родителей или оформления документов.

Россия
Москва
суды
компенсации
Олег Тиньков
Олег Дерипаска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с вирусом Mamont
Обманули дурака! Нацистка фон дер Ляйен жестко подставила Трампа в сделке
Макаревич унизил 95-летнюю Пахмутову: что он сказал, почему он ей завидует
Психолог оценила слова Шаляпина и его новой жены о готовности к детям
Найдена истинная причина обещаний Трампа ввести пошлины против партнеров РФ
Алаудинов обозначил роль «Ахмата» в успехе в Часове Яре
«Ваши страны — это наш полигон»: российские хакеры готовят удар возмездия
Россия готовится наладить ЖД-сообщение с одной страной
Автохлам за 3 млн? Россияне не хотят покупать Lada: что не так с качеством
Песков поставил точку в вопросе возвращения американских компаний в Россию
В Кремле оценили перспективы торговли России с США
Песков высказался о совместном ответе БРИКС на угрозы Трампа
Суд Петербурга арестовал жертву мошенников за попытку поджога банка
Песков ответил Трампу на обвинения БРИКС в антиамериканизме
В США раскрыли, как Россия сделала рубль супервалютой
В ОП сравнили цензуру на Западе с пропагандой фашистской Германии
В МЧС раскрыли новые детали страшного пожара в Подмосковье
Названа сумма, которую Австралия потеряла из-за шпионажа
«Орала дурниной»: старушка пырнула насильника отверткой и избежала гибели
Взятие Часова Яра и решающая битва за Донбасс: новости СВО к вечеру 31 июля
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.