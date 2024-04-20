Тиньков признался в разрыве связей с товарищами из-за их поездок в РФ Тиньков признался в нежелании общаться с людьми из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Тиньков

Бизнесмен Олег Тиньков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал, что решил разорвать связи с людьми из России. В интервью журналисту Михаилу Козыреву (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) он рассказал, что заблокировал порядка 50–100 московских и петербургских товарищей из институтов.

Тиньков добавил, что с пониманием относится только к тем, кто летает в Москву к родителям или оформить документы. Со знакомыми, которые летают в РФ просто так, он предпочитает не общаться. Тех, кто остается жить в России, бизнесмен назвал людьми с другой планеты.

Ранее, в августе 2022 года, предприниматель Олег Дерипаска подал иск против Тинькова и компании Meta Platforms Inc. (деятельность в РФ запрещена) о защите чести и достоинства. Причиной обращения в суд стали оскорбительные высказывания Тинькова в адрес истца в Facebook (деятельность в РФ запрещена). В апреле бизнесмен назвал в одной из публикаций своего коллегу «олигархом и вором».

Суд отклонил жалобу бизнесмена Олега Тинькова на решение по иску Олега Дерипаски о защите чести и достоинства, сообщил адвокат истца Алексей Мельников. Экс-владелец банка «Тинькофф» теперь обязан выплатить в качестве компенсации 20 млн рублей.