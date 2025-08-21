В России захотели проверять вернувшихся в страну звезд Милонов: возвращающихся артистов следует проверять на антироссийскую активность

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что необходимо тщательно проверять представителей шоу-бизнеса, которые решили вернуться в Россию. В беседе с RT он отметил, что оценкой их деятельности должны заниматься компетентные специалисты.

Парламентарий заявил, что речь идет о тех, кто ранее покинул страну, находился на территории, которую он назвал враждебной, и теперь хочет вернуться. Депутат считает, что необходимо выяснить, принимали ли эти артисты участие в мероприятиях, имеющих антироссийский характер. Особое внимание, по его словам, следует уделить тем, кто мог выступать на концертах с украинским националистическим уклоном или поддерживать недружественные политические позиции.

Компетентные товарищи-искусствоведы определят, кто еще споет, а кто отправится в кружок тюремной самодеятельности, — заявил Милонов.

