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18 июля 2025 в 16:08

Милонов рассказал, стоит ли запрещать лабубу в России

Милонов призвал психологов проверить игрушки лабубу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Новомодные игрушки лабубу должны проходить детальную экспертизу различных специалистов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, в первую очередь нужен психологический анализ с последующим заключением экспертов.

Хочется, чтобы грамотные специалисты давали свое заключение. Помню, как продавались куклы со следами разложения по мотивам популярного сериала. Но насколько правильно это давать нашим детям? Наверное, им не стоит такое покупать, — поделился Милонов.

Милонов отметил, что нельзя надеяться только лишь на ответственность родителей, у которых дети просят купить лабубу. По его словам, ребенок видит яркую игрушку, не понимая, что она может нести угрозу, и обижается на мать, которая отказывается удовлетворить просьбу.

Ранее Милонов предлагал запретить продажу лабубу в России. По его словам, они плохо влияют на психику детей. Детский психолог Ирина Таранова объяснила, в каких случаях игрушки действительно опасны.

Виталий Милонов
психика
Китай
влияние
дети
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