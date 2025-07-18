Детский психолог рассказала, может ли лабубу навредить детям

Игрушка лабубу может оказать негативное влияние на психику ребенка, рассказала NEWS.ru детский психолог Ирина Таранова. Она отметила, что это происходит в тех ситуациях, когда брелок вызывает какие-то негативные переживания. По ее словам, во всех остальных случаях ажиотаж вокруг игрушки может показаться избыточным.

Лабубу может причинить вред психике ребенка, если она ассоциируется у него с чем-то страшным или в случае нездоровой психики. Я полагаю, что во всех остальных случаях весь ажиотаж о ее негативном влиянии сильно преувеличен — сама по себе она не может навредить. Другое дело, какие ассоциации лабубу вызывает у ребенка. Если он ее боится, то просто не покупайте ее, — сказала Таранова.

Она отметила, что на ребенка может повлиять не сама игрушка, а то, как он с ней взаимодействует. Для психики детей более важны особенности ситуации в семье, то, как они справляются со стрессовыми ситуациями и тот контент, что смотрят в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что игрушка лабубу довела до самоубийства жительницу Китая. В очереди к автомату по продажи брелока произошла драка, из-за чего девушка не смогла совершить покупку, сильно расстроилась и покончила с собой. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец рассказала, что через персонажа возможно вовлечение ребенка в преступную, деструктивную и террористическую деятельность.