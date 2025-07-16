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16 июля 2025 в 19:30

Игрушка лабубу довела до самоубийства жительницу Китая

В Китае девушка покончила с собой после того, как не смогла купить лабубу

Игрушки лабубу в витрине магазина Игрушки лабубу в витрине магазина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Китае девушка покончила с собой в торговом центре из-за того, что не смогла купить популярную игрушку лабубу, сообщают местные СМИ. Представители ТЦ подтвердили ее смерть, однако не считают, что это было связано с игрушкой.

Трагедия произошла в одном из торговых центров города Чжэцзян. В очереди к автомату по продаже лабубу произошла драка, из-за чего девушка не смогла совершить покупку. Это привело к сильному расстройству, и она свела счеты с жизнью прямо в здании центра.

Ранее сообщалось, что в Москве завелся серийный похититель игрушек-монстров лабубу. По словам пострадавших, их срывают прямо с сумок в транспорте и других общественных местах.

До этого сообщалось, что пользователи Сети начали сжигать свои игрушки лабубу из-за слухов о нечистой силе. По их мнению, фантастический зверек связан с Пазузу — демоном ветров с телом человека, поскольку облик любимца детворы похож на персонажа фильма «Изгоняющий дьявола».

Игрушка с кроличьими ушками и хитрой улыбкой стала популярной в 2025 году. Персонаж был придуман 10 лет назад художником Касингом Лунгом. При создании персонажа он вдохновлялся скандинавской мифологией и суровой северной природой.

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