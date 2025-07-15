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15 июля 2025 в 19:26

Пользователи Сети начали сжигать детскую игрушку из-за слухов о демоне

joe.co.uk: в Сети прокатилась волна слухов, что Лабубу — демон Пазузу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пользователи сети начали сжигать свои игрушки Лабубу из-за слухов о нечистой силе, сообщает портал joe.co.uk. По их мнению, фантастический зверек связан с Пазузу — демоном ветров с телом человека, поскольку облик любимца детворы похож на персонажа фильма «Изгоняющий дьявола».

Внимание: Лабубу — это не игрушка. Это культ. Плюшевый сосуд для демона Пазузу. Каждый, кто приносит его домой, подписывает договор, особенно когда его дают ребенку, — написал @0x69fisher.

Лабубу, игрушка с кроличьими ушками и хитрой улыбкой, стала популярной в 2025 году. Персонаж был придуман еще 10 лет назад художником Касингом Лунгом для серии историй. При создании лабубу он вдохновлялся скандинавской мифологией и суровой северной природой.

Ранее стало известно, что россияне начали массово скупать на маркетплейсах игрушки лабубу, в мае их было продано на 2 056 832 рубля. При этом первые продажи пришлись на апрель этого года. Аналитики выяснили, что в начале 2025 года лабубу практически не пользовались спросом, но с апреля продажи на двух популярных маркетплейсах стали расти.

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