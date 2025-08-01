Сидит без денег в Израиле и тоскует по РФ: как сейчас живет Анатолий Белый

Сидит без денег в Израиле и тоскует по РФ: как сейчас живет Анатолий Белый

1 августа актеру заслуженному артисту России Анатолию Белому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) исполняется 53 года. До отъезда из РФ актер блистал в МХТ имени Чехова, был востребован в кино, но в 2022 году он выступил с критикой специальной военной операции и переехал жить в Израиль. В последнее время Белый все чаще жалуется на жизнь за границей и мечтает вернуться в Россию. Где он сейчас и чем занимается — в материале NEWS.ru.

Как Белый предал первую жену актрису Голуб

Анатолий Белый родился в поселке Брацлав на Украине в еврейской семье. Его детство и юность прошли в Тольятти, где его родители принимали участие в строительстве автомобильного завода. Белый — это псевдоним, настоящая его фамилия — Вайсман.

После окончания школы Анатолий поступил в Куйбышевский авиационный институт. Там он увлекся самодеятельностью: играл на гитаре, выступал в молодежном народном театре, участвовал в КВН и быстро понял, что инженерная специальность ему не подходит. Белый поступил в театральное училище имени Щепкина, из которого выпустился в 1995 году.

После срочной службы, которую Белый проходил в театре Российской армии, он играл в театре им. Станиславского и МХТ им. Чехова.

Его карьера стала динамично развиваться после женитьбы на актрисе Марине Голуб, которая к тому времени уже состоялась в актерской профессии и была известна. Именно она устроила его в Художественный театр. Между супругами была разница в 15 лет, но Голуб не хотела верить, что актер использует ее для построения карьеры.

В 2005 году они развелись. Когда супруги расставались, новая избранница Белого Инесса уже была беременна. В театральной среде поползи слухи о предательстве и изменах актера. Такая информация никак не повлияла на карьеру Белого. В 2006 году он получил звание заслуженного артиста РФ.

Анатолий Белый и Марина Голуб Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Что оставил Белый в России

После начала спецоперации на Украине Белый переехал в Израиль, где уже 25 лет жили его родители. Вместе с ним из России уехали жена Инесса и двое их сыновей.

В Москве у Белого осталась квартира в доме в Большом Харитоньевском переулке рядом с Чистыми прудами площадью 133 квадратных метра. Актер переписал ее на жену. Также на супругу Белого зарегистрирована еще одна квартира — в столичном районе Тропарево-Никулино.

Как Белый пытался стать своим в Израиле

После переезда в Израиль Белый продолжил свою актерскую деятельность. Он нанял агента для поиска ролей в кино и начал учить иврит, так как для работы в местных театрах необходимо знание языка. Артист говорил, что не беспокоится по поводу отсутствия работы в кино, поскольку у него есть финансовые накопления.

По словам Белого, он все же потерял в деньгах и это шаг назад для него. Пока актер может пользоваться теми деньгами, которые ему удалось перевезти в Израиль, и содержать на них троих детей.

Как Белый подставил коллег из «Ленкома»

Со временем высказывания Белого в соцсетях стали все более пессимистичными. В 2023 году актер признался, что скучает по своей московской квартире, где прошли счастливые годы и куда было вложено много любви и тепла.

В том же году он жаловался на «жуткие потоки ненависти» из России, спустя несколько месяцев — на злорадство и грязь со стороны бывших коллег после отмены спектакля «Я здесь» в Париже.

В 2023 году Белый помог сорвать гастроли своих коллег из театра «Ленком» в Тель-Авиве. У себя в соцсетях он призывал подписать письмо протеста против выступления артистов из РФ, мотивируя это тем, что они поддержали СВО. В итоге после акций спектакль «Поминальная молитва» на тему геноцида евреев в Израиле был отменен. Бывшие коллеги резко отреагировали на поведение Белого в этой ситуации, фактически назвав доносчиком.

Анатолий Белый Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Как живет Белый сейчас

В июне 2025-го во время обострений отношений Израиля и Ирана, когда шли бомбежки, Белый и его жена жили в подвале дома. Но актеру повезло: регион Нетания, где он находится, не обстреливали так активно, как Тель-Авив.

Белый все чаще вспоминает свою благополучную жизнь в России и реагирует на это весьма эмоционально. В 2023 году во время интервью одному из оппозиционных YouTube-каналов Белый чуть не разрыдался после вопроса о возможном возвращении в РФ. Актер сказал, что не готов вернуться в страну, где ему плюют вслед.

С тех пор дела Белого стали еще хуже, финансовая подушка «сдулась», новых прибыльных проектов у него нет. Сейчас актер гастролирует со спектаклем «Натан» по одноименному роману Артура Соломонова, где у него главная роль. По сюжету герой Белого и говорящий енот путешествуют по миру и попадают в разные ситуации. Сам артист охарактеризовал жанр постановки как «дичь».

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