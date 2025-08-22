«Подсела на его бабло». Дзюник — о Пугачевой, Киркорове, Галкине и Дибровых

Продюсер Леонид Дзюник работал с группами «Тату» и Smash!!, певцом Филиппом Киркоровым и многими другими. Что он думает о браке юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, какую звезду считает истеричной и как может сложиться жизнь жены телеведущего Дмитрия Диброва Полины после развода с ним — в интервью NEWS.ru.

Как Леонид Дзюник стал директором группы «Тату»

— Как вы попали в шоу-бизнес в 2000-м?

— После того как я помог в организации конкурса «Ялта-92», мой друг, который перебрался в Москву, и у него была компания, пригласил меня из Днепропетровска работать в столицу. В феврале 1993 года я переехал и возглавил отдел маркетинга и рекламы этой фирмы, начал обзаводиться знакомствами и связями. До 1995-го я проработал в этой компании и ушел на вольные хлеба.

На базе рекламного агентства была создана новая структура — кинокомпания. Мы адаптировали иностранные программы, такие как «Улица Сезам», «Телепузики», к нашему российскому телевизионному рынку. В какой-то момент Юра Сапронов, который сейчас возглавляет «Всемирные российские студии», позвал меня.

Мы снимали сериал «Маросейка, 12», с натуральными съемками, с хорошими артистами. Там были Вера Глаголева, Саша Балуев, который только вернулся тогда из Соединенных Штатов, Дима Харатьян, Влад Галкин, Лариса Гузеева и потрясающий режиссер Игорь Апасян. Мы снимали серию, которая была посвящена левой водке: тогда, в конце 90-х годов, это была большая проблема. Через пиарщиков рекламной кампании «РосАлко» я познакомился с Иваном Шаповаловым. Они нам очень помогли: дали место для съемок на заводе и три шикарных спиртовоза — новых, никелированных, как баллистические ракеты. Я подружился с Иваном. Он мне показал тогда несколько песен группы «Тату», но еще не было этого названия. Он метался, не было тех хитов.

Леонид Дзюник Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Когда мы снимали серию «Бабье лето» с Ларисой Гузеевой и Верочкой Глаголевой на Кавказе, вернулись потом в пансионат, я включил у себя в номере MTV и вижу клип «Я сошла с ума». Тогда это был шок. Я звоню Ване: «Это гениально». В ноябре 2000-го он пригласил меня к себе в офис около Покровского бульвара. Ваня предложил мне стать директором группы «Тату». И я согласился.

Поначалу все было для меня новым. Ваня сказал мне съездить на МУЗ-ТВ, у них там было концертное агентство. Я приехал, там сидят много чего уже повидавшие девочки: «Ну хорошо, оставьте ваш райдер, будем предлагать». А я говорю: «А что это такое?» Тогда еще не было этих огромных райдеров, где написано, какие должны быть обои в гостиничном номере, какой унитаз, чтобы было не треснутое сиденье. Потому что однажды Софья Михайловна Ротару в одном из городов так прищемила себе известную часть тела. Мне показали райдер диджея Грува на одной страничке для примера.

Тогда мы с Ваней сделали свой для «Тату». У нас там было два момента: Юля на завтрак кушает гречневую кашу с домашними куриными котлетами и в постель девочкам нужна третья подушечка. После этого ни одна пресс-конференция не обходилась без вопроса: для чего третья подушечка? Подушечка никому не нужна была, просто написали так, чтобы люди были заинтересованы.

Кто придумал имидж «Тату»

— Кто все-таки придумал имидж девочек нетрадиционной сексуальной ориентации?

— Был такой шведский фильм «Покажи мне любовь» — о двух школьницах, которые полюбили друг друга. И Ваня взял его за основу. Сначала же были просто песни — «Покажи мне любовь», «Скажи зачем», но не было имиджа. Ваня очень долго думал над названием. Тогда была группа ОРВИ, и он говорит: «Может, назвать группу ОРЗ?» Я ему говорю: «Зачем нужны эти болячки? Та любит ту». И назвали «Тату».

Солистки группы t.A.T.u. («Тату») Лена Катина и Юлия Волкова Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Были просто девочки, могли за руку подержаться, может быть, приобнять друг друга. Единственный поцелуй был в клипе на песню «Я сошла с ума». Больше практически нигде оно не проявлялось.

— На Западе у них сложился именно образ девушек нетрадиционной сексуальной ориентации.

— И у нас тоже, мы его не пропагандировали, да, но и не отметали. Когда мы впервые поехали на Запад, президент компании MTV вручал приз MTV Video Music Awards девочкам. Представительница компании Universal Music предложила перевести песню на английский язык, снять английскую артикуляцию и подмонтировать в клип. Все были в шоке, что в России появилась такая группа с такой песней и с таким видеоклипом.

Все, что было потом, — поцелуй Мадонны и Бритни Спирс, Аллы Пугачевой и Софии Ротару, Николая Баскова и Филиппа Киркорова — было после группы «Тату».

Какие на самом деле отношения были между Катиной и Волковой

— Какие отношения были между девочками?

— Они совершенно разные. Юля — чертенок в юбке. У Юли было 75% фанатов группы «Тату», 25% — у Лены. Катина более спокойная и сдержанная. Юля была лидером с наших первых концертов. Кстати, дебютный был в Одессе. Она сразу взяла микрофон в руки, и все — она ведет. Мы после концерта оставались, и Ленка рыдала: «Почему она все берет на себя? Мы же вместе, мы же одна команда». Я говорил: «Подожди, у тебя все еще впереди».

Солистки группы t.A.T.u. («Тату») Лена Катина и Юлия Волкова, 2003 год Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Они всегда были раздельно. Например, мы с Юлькой и ее охранником Игорем идем ночью в клуб тусоваться. Лена же оставалась дома в гостинице со своим охранником Сергеем Николаевичем и читала «Преступление и наказание». В Питере мы были несколько раз. Юлька днем отсыпалась после клуба, а мы с Леной гуляли по Питеру. Она говорила: «Вот эта улица, где жила Сонечка Мармеладова. Вот это, вот то…» Настолько они были абсолютно разными.

Что рассказал Дзюник о Сергее Лазареве, почему он с ним не здоровается

— Почему вы перестали работать с «Тату»?

— Я ушел в 2003 году, меня позвали в группу Smash!! (в поп-дуэт входили Влад Топалов и Сергей Лазарев. — NEWS.ru). У нас не было концертов, фактически работы, потому что Юля болела, у нее на связках появилась фиброма, которая в дальнейшем переросла в рак щитовидной железы. Миша Топалов позвал меня директором в Smash!!. Проработав 2,5 месяца, я вприпрыжку убежал оттуда, потому что сотрудничать с Лазаревым было просто невозможно.

— Почему? Он капризный?

— Капризный — это мягко сказано. Считаю, что он истеричка. То, что вы видели в программе «Ну-ка, все вместе!», - это цветочки, а там были ягодки. Например, когда во время концерта в Калининграде он положил микрофон на сцену, развернулся и ушел за кулисы. Влад Топалов поет и слышит, что второго голоса нет, они же живьем работали. Я вскакиваю, бегу за кулисы: «В чем дело, Сергей? Концерт идет». — «Я не могу петь. У меня вот здесь стоит звук». Это переполнило чашу моего терпения.

Мы с Лазаревым не просто не общаемся, а даже отворачиваемся друг от друга, если встречаемся на какой-то тусовке. Надо отдать должное Сергею: он талантливый человек, окончил актерский институт. Но быть таким… Хотя, наверное, это и нужно, чтобы держаться в шоу-бизнесе, как Лазарев.

Сергей Лазарев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

— Думаете, есть покровители, которые помогают это замять?

— Думаю, да. Второй момент был с Лазаревым в 2005 году. Инвестор, с которым я до сих пор дружу, предложил перекупить Диму Билана у Айзеншписа. Я связался с Юрием Шмильевичем, мы встретились тогда в гостинице «Мариотт Тверская» (сейчас — отель «Сафмар». — NEWS.ru). Это было за две недели до смерти Айзеншписа. Юра заявил нам, что готов продать Билана за $7 млн, а мы рассчитывали где-то на 3–3,5. Инвестор спрашивает: «Дима, а у тебя есть автомобиль, квартира?» Билан признается, что его возят на машине и снимают ему жилье. Инвестор достает из кармана ключи от Mercedes-Benz и кладет перед ним: «Это твоя машина. Она стоит внизу». Я до сих пор вспоминаю взгляд Димы, он растерялся. Айзеншпис моментально все просчитывал в голове, настолько он был умным человеком и настоящим продюсером.

Димка убежал — эмоции нахлынули. Мы договорились, что берем тайм-аут, обдумываем его цифру. На похоронах Айзеншписа его водитель рассказал: Юрий Шмильевич позвонил Батурину и заявил, что за Диму предложили $10 млн, поэтому ему сразу подарили Mercedes-Benz и пообещали приобрести квартиру. На следующий день Билану купили жилье в Песчаном переулке.

Компания Universal Music предложила тогда взять мне Лазарева в качестве сольного проекта. В последний момент, когда мы встретились уже для подписания договора, Сергей отодвинул его от себя: «Леня, я ничего подписывать не буду». Без всяких объяснений.

Сколько стоит стать известным артистом

— Сколько сейчас стоит стать известным артистом?

— Миллионы рублей. Нужно купить хорошую песню у дорогого автора. Например, тот же Макс Фадеев написал одной жене нефтяного олигарха альбом по $100 тысяч за одну песню, а они не пошли, потому что она петь не умела. Нужно найти продюсера, который будет продвигать, это тоже не копейки стоит.

Уж насколько Леша Воробьев был под очень серьезным покровительством, но его не брали на «Русское Радио» и на «Европу Плюс» перед конкурсом «Евровидение». Я лично отвозил €250 тысяч, чтобы Лешину песню поставили, и это был не гарантированный прайм-тайм.

Алексей Воробьев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

— Разве сейчас не появилось больше возможностей, когда с помощью интернета и соцсетей можно стать звездой?

— Да, есть Даня Милохин, например. Но если тебя не слушают по радио в машине или ты не мелькаешь на телевизионном канале, ты никогда не станешь звездой. Можно получить какой-то всплеск. Например, группа Quest Pistols выпустила песню «Белая стрекоза любви», она же в интернете зашла, но потом ребята пропали.

Как Дзюник познакомился с Киркоровым

— В 2003 году вы пришли в компанию «Филипп Киркоров Продакшн». Как начали сотрудничать с певцом?

— С Филиппом мы познакомились на конкурсе «Евровидение» в 2003 году в Риге и обменялись телефонами. Продюсер Женя Орлов сказал Киркорову, что я работаю с группой Smash!!. После этого звонит мне Филипп и предлагает встретиться. Я приезжаю к нему домой, он в халате и домашних тапочках. Мы с ним сидим на кухне, он режет сыровяленую колбаску. В общем, Киркоров пригласил меня к себе работать.

Было очень сложно из-за проблем в компании. Финансовый директор все время строила козни, потому что работала еще и с Аллой Пугачевой, деньги были нужны для Примадонны: она вкладывалась в бизнес, купили заводы по производству чипсов и прохладительных напитков.

Потом у Филиппа случился этот инцидент с розовой кофточкой Ароян, там слова были выдернуты из контекста. Дальше он поехал в неудачный тур по Поволжью, когда ему не заплатили $120 тысяч. Я дал комментарий по поводу инцидента с розовой кофточкой, Пугачева это прочитала и с подачи финдиректора наехала на меня: какое право я имею давать интервью? До этого я показал Филиппу документы, согласно которым все заработанные им деньги ушли на Пугачеву: он оплачивал ее пребывание в гостинице «Балчуг». У него тогда были концерты в США, и он дал распоряжение открыть в Штатах его личный счет, чтобы деньги падали туда. Финдиректору это не понравилось. Филипп тогда признался, что Пугачева попросила, чтобы он меня уволил.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

— Он не мог ей сказать нет?

— Не мог. Но когда он начал уходить от финансового контроля, практически сразу произошел развод.

Что Дзюник сказал о браках Пугачевой с Киркоровым и Галкиным

— Кому из них был больше выгоден их брак?

— Изначально Алла выступила достаточно хорошим продюсером. Она поняла, что у Киркорова хорошие перспективы в творчестве. В 1994 году Пугачева объявила, что прекращает свою гастрольную деятельность, потому что Филипп начал ездить в туры и она подсела на его «бабло».

— Говорят, Пугачева была игроманкой. Она много денег просаживала в казино?

— Я никогда не был на этих мероприятиях, один раз проиграл доллар в казино и сказал, что не буду играть. У Пугачевой были любимые казино: «Шангри-Ла», «Кристалл», где она все время играла, где ее ждали, принимали и для нее выделялись отдельные места.

Леонид Дзюник Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

— Есть версия, что Галкин и Пугачева сошлись на почве любви к азартным играм…

— Вранье. Галкину нужно было продвижение. Он был слабеньким мальчиком-ведущим, но наглым и хитрожопым. А что подкупило Аллу? Она категорически не любит лебезения перед ней. Галкин вышел к ней с предложением: «Давайте запишем песню». Филипп был то на гастролях, то на съемках, надо было зарабатывать «бабло» для Пугачевой. Алла приходит на студию к Галкину: «Дайте мне пюпитр, я текст не выучила». Галкин: «Кто приходит на студию с невыученным текстом? Иди учи». Он перед ней не пресмыкался, поставил себя. И вот когда Уитни Хьюстон приезжает в Москву и все журналисты ждут ее возле гостиницы «Балчуг», Пугачева спускается с Галкиным из своего номера, они садятся в машину и уезжают. Пока Филипп работал, он ее развлекал.

Пугачева дала старт Галкину так же, как и Киркорову, дальше он пошел сам, начал зарабатывать огромные деньги. Он получал на федеральном канале за ведение двух программ раз в месяц $50 тысяч. Плюс у него были гастроли и много концертов. Заказники от $150 тысяч. Конечно, Пугачевой было выгодно, когда у нее уже пропал голос, чтобы муж работал.

Он думал, что сейчас там (на Западе. — NEWS.ru) его встретят с распростертыми объятиями, но он там на фиг не нужен. В Израиле ты один раз приехал со своей программой, второй, на третий тебя послали. Считаю, что теперь Алла не раз попыталась укусить себя за локоток, но, к сожалению, локоток уже далеко, да и косточки у нее уже не те мягкие, как были раньше, очень сложно дотянуться.

— Думаете, Пугачева уже никогда не вернется в РФ?

— Она же не иноагент, а просто гражданка Российской Федерации, у нее здесь есть все счета, она получает в РФ пенсию. Есть такое хорошее выражение: «Повинную голову меч не сечет». Если бы она приехала и склонила голову перед всеми и сказала: «Простите, я была неправа», ее бы простили. Только нужно было покаяться, нужна искренность и честность в словах. А она кидается на телевизионные камеры с оскорблениями.

Алла Пугачева Фото: Shutterstock/FOTODOM

— Вы много говорили о Лазареве, а каким для вас открылся Киркоров?

— Очень хороший. С Филиппом крайне сложно работать: он безумно требователен, прежде всего к себе и к коллективу. Филипп — очень одинокий человек. Его окружение — это люди, которым льстит, что они рядом с Киркоровым.

В наших отношениях были такие моменты, когда он говорил: «Леня, заходи, пожалуйста, ты меня буди утром в гостинице. Потому что приходит охранник и говорит басом: „Вставайте“». Я заходил: «Филечка, миленький, родненький, надо вставать». Ножки ему поглажу, водички налью. «Ну полежи еще минут 10, я задержу самолет», — говорил я. Очень уважаю и люблю этого человека. Я дорожу нашими отношениями и восхищаюсь его талантом.

Почему внук Пугачевой разводится с женой Аленой Красновой

— Внук Пугачевой Никита Пресняков, который сейчас живет и строит карьеру в США, разводится с Аленой Красновой. Вы еще год назад говорили о проблемах в их отношениях. Почему их брак распался?

— Я очень люблю Кристину Орбакайте, она очень работоспособный и творческий человек. Я с огромным уважением и любовью отношусь к Володе Преснякову. Я общаюсь с Владимиром Пресняковым — старшим. Я уважаю этих людей. Никита — хороший парень, но, когда он начинал карьеру, ему нужно было, как Кристине, много работать, идти вперед, а он все делал спустя рукава. Хотя к нему было большое внимание.

Никита Пресняков и Алена Краснова Фото: Социальные сети

Не добившись практически ничего здесь, Никита уехал в Америку, думал, сейчас там создаст что-то. Это нереально. Если ты не родился, не вырос и не являешься носителем родного английского языка, ты по большому счету ничего не добьешься в США.

Отношения с Аленой рушатся, потому что фактически у него ничего нет. Все, что он имел, — это заслуги Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. У Никиты не получилось одно, не получилось второе, он собирался возвращаться в Россию. Алена приехала в чужую страну, друзей и работы нет, она тоже пытается чего-то найти, но не получается. А деньги имеют способность таять. У Володи своя семья, дети от Наташи Подольской. Выступления Никиты в маленьких барчиках стоят в лучшем случае $350. И как жить?

Что Дзюник сказал о Дибровых

— Скандал лета — развод Полины и Дмитрия Дибровых. Как это повлияет на каждого из супругов?

— Полине Дибровой не о чем переживать. Она нашла себе богатого мужика, я более чем уверен, что рублевские жены ее поддержат. Да самому Диброву чего переживать? Он ведет сейчас какие-то подкасты, он больше нигде и не появляется. И пусть там у него яркие костюмы и неординарные очки, у него тоже нет проблем. Он останется в своей сфере, а она — в своей, рублевских жен. Просто нашла себе мужика помоложе. В таком возрасте уже сложно удовлетворять молодую девушку, а у нее самый сейчас расцвет.

Что касается критики Полины, милые мои женщины, чему вы возмущаетесь? Я уверен, что очень многие из вас сами готовы были бы вот так поступить. Это Дибров должен был изначально думать, влюбляясь в девушку и увозя ее из Ростова. А ей чего думать? Я никоим образом не берусь осуждать Полину.

