«Закономерный вопрос»: Гаспаряна призвали проверить на связь с иноагентами Бородин: Гаспаряна следует проверить после его встреч с Галкиным и Макаревичем

Российский журналист Артур Гаспарян оказался в центре внимания Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), заявил в своем Telegram-канале глава организации Виталий Бородин. По его словам, причиной этого стали недавние встречи телеведущего с рядом известных деятелей культуры. В частности, речь идет об Алле Пугачевой, Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Лайме Вайкуле и Андрее Макаревиче (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Встречи Гаспаряна с этими людьми вызвали закономерный вопрос: с какой целью проводились данные мероприятия? Что обсуждалось на этих встречах? Является ли это личной инициативой журналиста, или же за этим стоят какие-то более масштабные цели? — написал Бородин.

Некоторые предполагают, что Гаспарян, возможно, собирает информацию для своих публикаций или телепередач, другие же видят в этих встречах некий политический подтекст, подчеркнул руководитель ФПБК. В связи с этим он призвал компетентные органы обратить внимание на деятельность журналиста и провести проверку его контактов.

Ранее Бородин направил заявление в прокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении высказываний Вайкуле. По его словам, последней каплей стало заявление артистки на музыкальном фестивале в Юрмале, где она публично призвала Запад «давать больше оружия Украине».