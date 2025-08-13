Железно подпадает под статью: Бородин призвал Вайкуле ответить за русофобию

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил заявление в прокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении высказываний певицы Лаймы Вайкуле. По его словам, последней каплей стало заявление артистки на музыкальном фестивале в Юрмале, где она публично призвала Запад «давать больше оружия Украине». По какой статье УК РФ могут привлечь Вайкуле к ответственности, лишат ли ее бизнеса и недвижимости в России, посадят ли в тюрьму — в материале NEWS.ru.

По какой статье УК РФ могут осудить Вайкуле

В разговоре с NEWS.ru Бородин отметил, что ждет положительных результатов проверки прокуратуры и последующего наказания для Вайкуле. По его мнению, артистку могут привлечь к уголовной ответственности по статье УК РФ о призывах к терроризму.

По его словам, единственным возможным препятствием для возбуждения уголовного дела против певицы может стать тот факт, что она сделала заявление о поставках оружия Украине на территории иностранного государства.

«Но де-юре ее слова однозначно трактуем как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и пропаганду терроризма. Певица железно подпадает под эту статью. К тому же мы знаем позицию Вайкуле, которая собирала деньги на финансирование террористического киевского режима», — отметил собеседник.

Он высказал мнение, что певица получает денежные средства за высказывания против России от олигарха Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Предприниматель, по мнению главы ФПБК, является агентом западных спецслужб.

Антироссийскую деятельность данных лиц надо пресекать. Это можно сделать только путем введения жестких мер, подчеркнул Бородин.

«Пока не начнем привлекать к ответственности и сажать, ничего не изменится. Продолжат дискредитировать СВО, нашего президента, нашу страну и граждан. Как только начнем привлекать, ситуация изменится», — заявил Бородин. Он добавил, что после возбуждения уголовного дела Вайкуле должна быть объявлена в международный розыск.

По словам Бородина, он инициировал проверку в отношении недвижимости певицы, которую та сдает в аренду и получает доход. Кроме того, есть сведения, что у Вайкуле остался бизнес в сфере услуг в России, отметил глава ФПБК. Квадратные метры и компания, по его мнению, должны быть изъяты в пользу государства.

Почему Вайкуле продолжает зарабатывать в России

Телевизионный продюсер и основательница культового в 1980-е музыкального телешоу «50×50» Анжела Хачатурьян, которая работала с Вайкуле и была близко с ней знакома, в беседе с NEWS.ru напомнила, что певица зарабатывала в России хорошие деньги.

«У нее всегда были высокие гонорары, она купалась во внимании и любви зрителей. Вайкуле тут никогда не обижали. Как говорится, грех жаловаться», — отметила продюсер, добавив, что никак не ожидала от Лаймы русофобских высказываний.

Причем певица сделала заявления, подчеркнула Хачатурьян, «не дома на кухне под вино», а в публичном поле, что усугубляет ее положение.

Собеседница назвала целиком справедливой инициативу Бородина о возбуждении уголовного дела против артистки. Хотя есть нюансы, но мера необходимая, сказала продюсер.

«Мы понимаем, что Латвия не выдаст России свою гражданку Вайкуле. Однако Лайма продолжает сюда тайно приезжать для участия в закрытых корпоративах ради заработка. Уголовное дело перекроет ей эту возможность. Возбуждение уголовного дела покажет остальным, несдержанным на язык, что за свои слова надо отвечать. Некоторые привыкли, будто им все можно», — подчеркнула продюсер.

Какое наказание грозит певице Вайкуле

Певец Андрей Ковалев, который лично знаком с Вайкуле и неоднократно принимал участие в совместных концертах задолго до начала СВО, предположил в разговоре с NEWS.ru, что у певицы есть проблемы с душевным здоровьем из-за перенесенного коронавируса. После пандемии, по мнению Ковалева, Лайма переменилась.

«Нормальной была, как и Пугачева. Потом с ними что-то случилось, поехали головой. Коронавирус, может быть, повлиял… Наши спецслужбы, я считаю, должны доставить ее (Вайкуле. — NEWS.ru) в Москву и провести психиатрическую экспертизу. Если она ненормальная, то лечить в клинике. Если нормальная, значит дать срок. Нам нужно форму и варежки шить для ребят — героев СВО, пригодится и Лайма. Шить, наверное, умеет. Неважно, что иностранка, лишь бы шить умела», — резюмировал артист и бизнесмен.

По прогнозам Бородина, уголовное дело против артистки могут завести в России в ближайшие дни.

Адвокат Сергей Жорин в комментарии NEWS.ru отметил, что ст. 205.2 УК РФ предусматривает ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, а также пропаганду.

Под публичным оправданием, напомнил Жорин, понимается признание идеологии и методов терроризма «правильными, нуждающимися в поддержке и подражании». Преступление считается оконченным с момента произнесения слов призыва. Неважно, удалось ли кого-либо склонить к действию, отметил собеседник.

Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 100 тыс. рублей до полумиллиона. Возможно и лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Статья 205, часть 2, применяется в том случае, когда преступление совершено с использованием СМИ или интернета. Карается штрафом от 300 тыс. до миллиона или лишением свободы от 5 до 7 лет.

«Любое лицо, вне зависимости от гражданства, может быть привлечено к ответственности по УК РФ, если преступление совершено на территории России или имеет связь с ее юрисдикцией. В законе нет исключений для иностранных граждан», — резюмировал правозащитник.

