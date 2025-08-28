День знаний — 2025
Раскрыта причина, из-за которой Орбакайте не может выступать в России

Mash: Орбакайте не может выступать в России из-за Пугачевой

Кристина Орбакайте

Telegram-канал Mash сообщил, что артистка Кристина Орбакайте винит свою мать — певицу Аллу Пугачеву — в отмене своих выступлений в России и негативных комментариях со стороны публики. Как сказано в публикации, Орбакайте хотела бы вернуться на родину, но не может этого сделать из-за возможных неприятностей.

Как утверждает Mash, в 2024 году певица уже приезжала в РФ, где ее встретили плохо. По данным журналистов, после этого Орбакайте не выступала на родине, хотя предложения об этом ей поступают до сих пор. Артистке предлагают двойной гонорар и обеспечение полной конфиденциальности, сказано в материале.

Ранее Орбакайте объявила о переезде из США, запланировав поездку в Японию с дочерью Клавдией на каникулы. Певица временно прекратила концертную деятельность в России, но сохранила дорогостоящую недвижимость в Москве.

Позднее эксперты оценили московские апартаменты Орбакайте почти в 1 млрд рублей: две квартиры в элитном ЖК «Четыре ветра» (500 кв. м) и жилье в сталинском доме на 1-й Тверской-Ямской. Риелторы отметили, что объекты расположены в премиальных районах с ценой до 1,7 млн рублей за квадратный метр.

