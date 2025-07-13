Риелтор раскрыла стоимость российских квартир Орбакайте

Ориентировочная стоимость квартир певицы Кристины Орбакайте на улице 1-й Тверской-Ямской и в ЖК «Четыре ветра» составляет примерно 920 млн рублей, заявила в беседе с NEWS.ru риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. По ее словам, средняя стоимость квадратного метра жилплощади в ЖК «Четыре ветра» достигает 1 млн 700 тысяч рублей.

Есть две квартиры в жилом комплексе «Четыре ветра», 500 квадратных метров. Жилой комплекс «Четыре ветра» расположен на Большой Грузинской улице в Пресненском районе. Это премиум-сегмент. Средняя цена на сегодняшний день — 1 млн 300 — 1 млн 700 [тысяч] рублей за квадратный метр. Если в среднем посчитаем по полтора миллиона, то это будет где-то 750 млн за 500 квадратных метров. А ориентировочная стоимость квартиры на 1-й Тверской Ямской — 170 млн рублей. В итоге это приблизительно 920 млн [рублей], — объяснила Перескокова.

Как отметила риелтор, квартира певицы на 1-й Тверской-Ямской находится в сталинском доме. По ее словам, средняя стоимость жилплощади в этом доме составляет примерно 1 млн рублей за квадратный метр.

Квартира на Тверской-Ямской: 170 метров — это район Тверской, Центральный административный округ, рядом метро «Маяковская». Тип недвижимости — сталинский дом. Средняя цена на подобную недвижимость в этом районе составляет от 900 тысяч рублей до 1 миллиона 200 тысяч [рублей]. Все зависит от состояния и планировки. При такой цене квартира будет стоить где-то 170 млн рублей, — подчеркнула Перескокова.

Ранее риелтор Наталья Перескокова заявила, что Кристине Орбакайте будет непросто продать недвижимость в России. По ее словам, Орбакайте лишилась любви своих поклонников, и это может оттолкнуть потенциальных покупателей квартир.