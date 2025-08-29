«Жил в нищете»: «Леня Голубков» об «МММ», смерти Мавроди, Ельцине

Эпатажный персонаж из 90-х Леня Голубков, который за дивиденды от акций «МММ» «покупал жене сапоги», возвращается на ТВ. Сыгравший его актер Владимир Пермяков рассказал, что уже снялся в двух рекламных роликах в этом образе. Как он сейчас живет, какими словами вспоминает основателя «МММ» Сергея Мавроди и о чем мечтает — в интервью NEWS.ru.

Сколько заработал актер за первую рекламу с Голубковым

— Как родился образ Лени?

— Сижу дома, вдруг звонит режиссер киножурнала «Фитиль» Татьяна Ивановна Коршунова. Спрашивает, какие планы на субботу. «Приходи на съемки в 9 утра. Оденься в старенькое», — говорит она. Спрашиваю: «Пролетария играть?» Я тогда часто «героев из народа» изображал. Она ответила, что это не кино. Так и попал в рекламу. Образ Лени строил на искренности и непосредственности. Такой шукшинский персонаж. Мне он нравился, стал родным. «Куплю жене сапоги». Мол, не пропью, а на семью потрачу. Ну хороший же, русский мужик! Я и сам вышел из народа. У меня три старшие сестры, родители работали в колхозе с утра до ночи. А в темное время суток рыбачили, чтобы прокормить детей. Бедно жили.

— Не было предчувствия, что «МММ» может быть мошеннической схемой?

— Для меня съемки были обычным куском хлеба. Мне заплатили тысячу рублей за первый ролик в феврале 1994-го (средняя ежемесячная зарплата рабочего в России на тот момент составляла около 200 рублей. — NEWS.ru). Потом со мной заключили договор и стали платить по $200 за съемочный день. Доллар стоил, по-моему, шесть рублей.

Снимали ролик раз в месяц. Сценарист и режиссер Бахыт Килибаев — талантливый и умный человек. Он сделал ролик «МММ» фактически произведением искусства. Раньше было непрестижно сниматься в рекламе. Многие отказывались. А после того как я сыграл, стали охотно сниматься. Я считаю, что мой персонаж подарил людям надежду, что жизнь наладится, а все трудности временные. И зрители ждали новых выпусков. Узнавая меня на улице, подходили и спрашивали, купил ли я жене сапоги.

«Жил в нищете»

— Купили?

— После этой рекламы я только сапоги и дарил своим женам на день рождения.

— На что потратили первый гонорар?

— Мне было не до жиру. Лишь бы за жилье платить — я снимал комнату в коммуналке. Жратву покупал, что подешевле: картошку, макароны. Жил в нищете. И если бы не «МММ», не знаю, чем бы все закончилось, может, с голоду бы помер. Часто не хватало даже на метро. 90-е были очень тяжелым временем, в том числе для артистов.

Закрывшийся пункт покупки населением акций акционерного общества «МММ» Фото: Куртов Иван/Фотохроника ТАСС

— В интернете есть ваше совместное фото с нынешним президентом США Дональдом Трампом в 90-х. При каких обстоятельствах познакомились?

— Меня часто тогда приглашали на тусовки как медийное лицо. А Трампа особо никто не знал, он был всего лишь американским бизнесменом, одним из тех, кто в 90-х приезжал в Россию. Судя по снимку, он накладывал себе что-то поесть в тарелку. А я прохожу мимо. Я даже лица его не запомнил.

«Леня Голубков, ненавижу тебя»

— Популярность помогла вашей карьере актера?

— Нет. Российский кинематограф — это закрытый клуб.

— Вас туда не приняли?

— К сожалению, нет. Хотя в том же 1994-м в российском рейтинге «Человек года» я занял первое место, представляете? На 10 баллов опередил Ельцина. Поженившиеся в марте того же года Алла Пугачева и Филипп Киркоров стояли лишь на седьмой-восьмой строчках.

Коллеги-актеры зубами скрежетали: «Леня Голубков, ненавижу тебя!» Это по телевизору они добрые ангелочки, а в жизни жестокие. Я по провинциальной наивности не понимал, чего они рычат. Только потом дошло: завидуют, что я популярнее их. Некоторые прям возненавидели.

Владимир Пермяков (Леня Голубков) на шоу «Супердискотека 90-х c MTV» в спорткомплексе «Олимпийский» Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Помню, пригласили на очередное мероприятие. Подошли два пожилых мужчины — ветераны Великой Отечественной войны, пригласили в буфет выпить за грядущее 9 Мая. Приходим, разливают шампанское. Вдруг один режиссер заявляет мне: «А с тобой я пить не буду».

Я чокнулся с остальными гостями, сам выпил и ушел. Вот такое было отношение. Народный артист РСФСР Алексей Петренко как-то сказал в интервью, мол, кинематографист кинематографисту волк. Я на собственном опыте испытал, насколько он был прав, сожрать готовы друг друга.

Могли ли Мавроди убить

— 11 августа основателю «МММ» Мавроди могло исполниться 70 лет. Для многих он остался злым гением. А для вас он — какой?

— Я видел его всего один раз. Снимали фильм обо мне. Он в рамках этого фильма дал интервью, на котором присутствовал и я. Он мне показался мудрым, с чувством юмора, светлыми и чистыми идеями.

Знаю, что Мавроди хотел строить завод, но ему не дали. А деньги присвоили, я считаю. У Ельцина не было средств на выборы. И казна государственная пустая. Они с Черномырдиным забрали деньги у «МММ». Есть такая версия, и я с ней солидарен. 17 КамАЗов купюр, как говорили, только из центрального офиса компании вывезли. Наверное, поделили. А народу вбросили информацию, будто Мавроди украл.

— В 2018-м основатель пирамиды трагически умер на остановке, в одиночестве.

— Я считаю, его отравили, чтобы лишнего не болтал. И бросили на остановке. У него был водитель-телохранитель, который всегда сопровождал. И что Мавроди мог делать в другом районе Москвы, на остановке и без водителя, я не понимаю. Я, кстати, хотел пойти на похороны. Но мне сказали, что будет присутствовать только близкий круг. И я не пошел.

— На могиле бываете?

— Иногда прихожу. Захоронение в порядке — у него много поклонников.

Сергей Мавроди Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Как Пермяков выживал после краха «МММ»

— Правда ли, что после краха «МММ» обманутые вкладчики пытались побить «Леню Голубкова»?

— Бить не пытались, но некоторые ворчали, когда меня видели. Мол, «не халявщик, а партнер» явно тоже был в доле. Но это маргиналы так думали. Умные-то люди как раз все понимают. Особенно интеллигентные женщины мне сочувствовали, подходили: «Владимир, мы все понимаем, что вас просто подставили».

Помню, еду в метро. Это было еще в 90-х. Входят двое парней, немногим за 30. Узнали меня, заржали: «Леня Голубков, а ты че на метро едешь, что, у тебя машины нет?» Пожилая женщина осадила их: «Ну вы дурни, если б у него была машина, он бы на метро не ездил». На этом диалог с ними закончился.

После краха «МММ» меня тем более не приглашали в кино. Я тусовался с двойниками. Есть замечательная компания, в которую входят двойники Ленина, Сталина и других популярных исторических персонажей. Вот они меня приняли как родного.

Мы ездили выступать и на свадьбы, и на юбилеи по всей России. Я выступал и как Леня Голубков — двойник, и как актер Пермяков. Благодаря этому и выжил. А то бы с голоду подох, потому что никакой работы не давали.

Сколько было жен у Пермякова

— Вы сказали, что «покупал женам сапоги». Сколько было жен?

— По-моему, шесть. Это средняя актерская, так сказать, статистика. Счастлив я был с двумя — Наташей и Лидой. С Лидой мы за 20 лет, что были вместе, ни разу не поругались, все решали полюбовно. Она говорила: «Володя, у тебя уже костюм поношенный, а ты медийное лицо, надо новый». Я денег накапливал, и мы шли выбирать. И с мебелью то же самое — кухню ремонтировали, едем и выбираем. Всегда при желании можно найти компромисс, это вопрос взаимоуважения.

Но некоторое время назад Лида дала мне понять, что ее уже не интересуют мужчины, мы с ней ровесники. Остались друзьями.

Владимиром Пермяков и его жена Ольга Мюнхаузен Фото: Global Look Press

С Наташей — предпоследней моей супругой — также долго были вместе. У нас была очень красивая свадьба. Пришли двойники Ленина, Сталина, Брежнева… Я шутил, что «нас поздравляет все Политбюро». Наташа была добрая, мудрая, но ревнивая. Однажды пришли в театр. Две девушки подошли за автографом. Я им написал, что желаю счастья, любви, цветов…

Жена мне потом устроила выволочку: «Как ты мог при мне этим вертихвосткам желать любви, цветов и счастья?!» Я объяснил: «Наталья, это молодые красивые культурные девушки, достойные счастья. Что я им еще мог пожелать?» Я как бы погасил конфликт. Но она всегда, если мы ссорились, первой шла на контакт. Умерла, к сожалению, от гриппа, ей было чуть за 40.

Вообще сейчас мужчинам тяжело найти женщину. Потому что мы разбаловали наших милых, любимых и прекрасных дам. Тянут одеяло на себя, хотят быть главными. Семейная гармония нарушается. Все заканчивается скандалами и разводами.

Чем сейчас занимается Пермяков

— Что происходит у вас в творчестве? Есть съемки, роли?

— Недавно снялся в двух роликах известной питерской компании. Скоро на экранах, ждите. Леня Голубков возвращается в привычном амплуа «не халявщика, но партнера».

Владимир Пермяков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Были у меня хорошие работы и на сцене. Например, Дымов в пьесе по рассказу Чехова «Попрыгунья» в театре «Музей человека». После премьерного спектакля режиссер сделал комплимент: «Мне кажется, что вы — лучший Дымов за всю историю нашего театра. Смотря на вас, мне и самому хотелось плакать».

Мечтаю, чтобы три мои пьесы увидели свет. Я же учился на кафедре драматургии у Михаила Филипповича Шатрова. Самой глубокой считаю пьесу «Рождение», где мой герой через любовь и ошибки приходит к Богу. Мы не построили коммунизм, потому что делали это без Бога. А без него ничего не сделаешь.

В пьесе «Перестройка» герои приспосабливаются к капитализму, в «Мандрагоровых яблоках» подруга главной героини привозит ей фрукты, которые лечат бесплодие. Эту пьесу я посвятил покойной жене Наташе.

Многие режиссеры хотели бы поставить все три. Но у одних нет своего театра, у других — спонсора. Так что пока зависло.

Во всех трех пьесах герои верили, что станут миллионерами, а потом разочаровались в перестройке, пошли молиться в церковь — за себя и за Россию, чтобы мы вышли из кризиса. Многие актеры и режиссеры, которые читали пьесу, говорят, что она сейчас даже актуальнее, чем в 90-х, учитывая боевые действия на Украине. Я, как и некоторые в нашей стране, не особо верю, что в ближайшее время все закончится миром. Но дай-то Бог, будем молиться. Я мечтаю, чтобы люди говорили о военных конфликтах только в прошедшем времени.

Читайте также:

Телефонные мошенники каждый день обманывают тысячи россиян: тайные схемы

Веселкин умер от рака, Супонев разбился: как сложились судьбы ведущих 90-х

Борьба с раком, «вечные прятки», тревожность: как живут родные Виктора Цоя

Брухунова «развела» Петросяна на люкс: истории успеха звездных провинциалок

Тайны убийств Талькова, Панина, Листьева. Почему виновных так и не наказали