Качалина, Майорова, Шпаликова: взлет и закат актрис 1990-х, кто их довел

Родственники актрисы Ксении Качалиной засекретили ее похороны, они прошли в закрытом режиме. Бывшая жена Михаила Ефремова умерла на 55-м году жизни, она злоупотребляла алкоголем последние несколько лет. Трагические судьбы актрис, прославившихся в 1990-х, — в материале NEWS.ru.

Роман с Охлобыстиным, развод с Ефремовым: драма Качалиной

Оксана (настоящее имя артистки, имя Ксения она взяла позже. — NEWS.ru) Качалина родилась в 1971 году в Саратове в обычной семье. В подростковом возрасте она связалась с плохой компанией и была неуправляемой. Отучившись курс на актерском факультете Саратовской консерватории, она поступила во ВГИК (мастерская Сергея Соловьева и Валерия Рубинчика). Кинокритик Александр Шпагин рассказал NEWS.ru, что ее дебют в фильме «Нелюбовь» в 1991 году стал настоящей сенсацией в мире кино.

«Когда Качалина появилась в первый раз на экране, она всех поразила, потому что это была актриса какой-то невероятной женственности, утонченности, прозападности и преисполненная абсолютным эротизмом. Что-то вроде молодой Катрин Денев, но абсолютно не похожа на нее. И притом что роль ее была достаточно декоративна, она получила приз на „Кинотавре“. Это было неудивительно, потому что это было всеобщее потрясение от удивительной чувственности на экране, и не дать ей приз было невозможно: все остальные были обычные, а это — чудо», — рассказал Шпагин.

По словам критика, дальше в жизни Качалиной произошла проверка на прочность: и на психологическую, и на человеческую, и на актерскую. Второе испытание она, безусловно, прошла. В 1990-х она активно снималась: в «Дикой любви», ставшей лидером проката на Украине, в «Трех сестрах» Сергея Соловьева, в фильме «Над темной водой» Дмитрия Месхиева. В конце 1990-х она жила в гражданском браке с Иваном Охлобыстиным, который ушел от нее к подруге. В начале 2000-х Качалина познакомилась с актером Михаилом Ефремовым, в 2004 году пара развелась, хотя у них росла общая дочь Анна-Мария.

Актриса Ксения Качалина, 1995 год Фото: Persona Stars/legion-media.ru Актриса Ксения Качалина, 1996 год Фото: Photographers/legion-media.ru Актриса Ксения Качалина в молодости Фото: Persona Stars/legion-media.ru Актриса Ксения Качалина в молодости Фото: Persona Stars/legion-media.ru Актеры Михаил Ефремов и Ксения Качалина Фото: Persona Stars/legion-media.ru Актеры Михаил Ефремов и Ксения Качалина Фото: Persona Stars/legion-media.ru Актеры Михаил Ефремов и Ксения Качалина, 2001 год Фото: Usoev Gennady/legion-media.ru Актриса Ксения Качалина с дочерью Анной-Марией, 2004 год Фото: Persona Stars/legion-media.ru Актриса Ксения Качалина, 2005 год Фото: Антонов Анатолий/PhotoXPress.ru/legion-media.ru Актриса Ксения Качалина (вторая слева), режиссеры Рената Литвинова (слева) и Валерий Рубинчик (справа) и главный редактор журнала «Кинопроцесс» Вячеслав Шмыров на встрече со зрителями, 2008 год Фото: Наталья Логинова/PhotoXPress.ru/legion-media.ru Актриса Ксения Качалина, 2020 год Фото: Persona Stars/legion-media.ru Актриса Ксения Качалина, 2022 год Фото: Persona Stars/legion-media.ru

Качалина перестала играть в кино, стала вести асоциальный образ жизни, пить и гулять. Ефремов был вынужден забрать у нее дочь. Актер был единственным человеком, кто продолжил заботиться о Качалиной: давал деньги на жизнь и оплачивал ЖКХ. В последние годы в квартире бывшей жены Ефремова был беспорядок, ночью она гуляла по Москве с пластмассовым попугаем на плече. Соседи сторонились Качалиной. 2 декабря Михаил Ефремов пришел в квартиру экс-жены и обнаружил ее мертвой.

Родственники не стали устраивать публичное прощание с актрисой, ее тело кремировали и хотят похоронить в Саратове, откуда она родом.

Елена Майорова погибла из-за несчастного случая

Актрису Елена Майорову называют последней музой режиссера Олега Ефремова. У них были платонические отношения. Ефремов предлагал актрисе руку и сердце, но она ему отказала: очень любила своего мужа.

Елена родилась 30 мая 1958 года в Южно-Сахалинске в рабочей семье. После школы она поступила в ГИТИС на курс Олега Табакова. Еще в студенческие годы Майорова сыграла в картинах «Незваный друг», «Вам и не снилось…», «Наше призвание»… После окончания ГИТИСа она год служила в «Современнике», потом во МХАТе им. Горького, с 1987 года играла на сцене МХАТа им. Чехова. Майоровой давали главные роли в легендарных спектаклях: в «Бесноватой», «Чайке» и в «Трех сестрах».

Елена любила своего мужа — художника Сергея Шерстюка, но дела у него шли плохо, заказов не было, он стал злоупотреблять алкоголем. Она начала выпивать вместе с супругом. При этом вся семья, быт, финансы держались на Елене, у нее не было никакой поддержки.

23 августа 1997-го Елена надиктовала десятки сообщений на пейджер Олега Ефремова: «Приезжай, я умираю». Но он уехал на дачу, оставив пейджер в квартире в Москве. На Майоровой загорелось платье. Есть версия, что произошел несчастный случай — она курила, на одежде были пятна керосина, который и вспыхнул. Майорова выбежала на улицу и добежала до служебного входа театра имени Моссовета. Там она потеряла сознание. Актрису госпитализировали, но врачи не смогли ей помочь — Елена скончалась в больнице.

Елена Майорова, 1994 год Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/Global Look Press

Потеря квартир и жизнь в интернате Дарьи Шпаликовой

Дарья Шпаликова родилась 19 марта 1963 года в московской творческой семье. Ее мать — актриса Инна Гулая, известная по роли в фильме «Когда деревья были большими», отец — Геннадий Шпаликов, поэт, сценарист, автор сценария к фильму «А я иду, шагаю по Москве».

Кода Даше было 11 лет, ее отец совершил самоубийство. Шпаликов переживал тяжелый период: его стихи не печатали, режиссеры не хотели работать с его сценариями. Он развелся с Инной и злоупотреблял алкоголем. Дарья, которая очень любила отца, тяжело переживала трагедию.

После школы Дарья Шпаликова поступила во ВГИК (мастерская Сергея Бондарчука) и считалась самой талантливой девушкой на курсе. В 1986 году она дебютировала в фильме «Детская площадка».

Когда Дарье было 27 лет, ее мать скончалась. Инна Гулая была подавлена отсутствием работы в кино и не смогла пережить забвение. В 1990 году, в год смерти матери, вышла последняя картина с Дарьей Шпаликовой «Город». Когда умерли обе бабушки, с которыми Дарья жила, она осталась одна. На некоторое время она ушла в монастырь, а когда вернулась, оказалась не нужна как актриса. В стране были переходные времена, кино снимали мало, у актеров не было работы. Дарья снова ушла в монастырь в статусе паломницы, а когда вернулась в обычную жизнь, то выяснилось: она не востребована как актриса, о ней забыли.

Дарья Шпаликова в молодости в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Здоровье Шпаликовой пошатнулось. Ее госпитализировали в Научный центр психического здоровья на Каширском шоссе. Это коммерческое учреждение, и Союз кинематографистов оплачивал пребывание актрисы там. Медики боялись, что Дарья больше не сможет жить одна, без присмотра другого человека. Одна женщина взялась помогать Шпаликовой, заключила договор ренты, оформила над ней опеку, но выполнять свои обязательства не стала. Дарья лишилась двух квартир и была вынуждена переехать в психоневрологический интернат, где сейчас и живет.

