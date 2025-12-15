Дочь от Раппопорт, Голливуд, запрет на Украине: как живет Колокольников

15 декабря исполняется 45 лет актеру Юрию Колокольникову. Он один из немногих российских артистов, кто добился успеха в Голливуде. Колокольников снялся в культовом сериале HBO «Игра престолов» и не менее популярном «Белом лотосе». Путь Колокольникова в актерской профессии в России и за рубежом, отношения с Ксенией Раппопорт, дружба с Павлом Деревянко и запрет на Украине — в материале NEWS.ru.

Как началась карьера Колокольникова

Юрий Колокольников родился в московской интеллигентной семье. Его отец — математик по образованию, ученый, работающий в области соционики, мать — журналист и писатель. Колокольникова назвали в честь известного писателя, литературоведа Юрия Лотмана: бабушка актера училась с ним вместе в МГУ.

Когда Юрию было пять лет, мать перевезла его и 12-летнего брата Федора в Канаду, где получила работу. Колокольников жил на две страны, учился параллельно в российской и канадских школах. Еще подростком он поступил в Московскую международную киношколу и снялся в фильме Саввы Кулиша «Железный занавес». В ММК актер познакомился и подружился с Евгением Цыгановым. «В этой школе практиковалась уже довольно взрослая актерская методология, когда через постоянные препятствия нужно было чего-то добиваться. Знаю, что некоторые вспоминают тот опыт с болью, но меня он, можно сказать, сформировал», — вспоминал Колокольников.

В 15 лет Юрий с первого раза поступил в Щукинское театральное училище. На первых курсах он снялся в фильмах «Ретро втроем» Петра Тодоровского и «Зависть богов» Владимира Меньшова.

Актер продолжал жить на две страны — у него есть канадское гражданство, часто бывал в Канаде и США. В начале двухтысячных он участвовал в двух проектах режиссера Кирилла Серебренникова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов): в его телесериале «Дневник убийцы» и спектакле «Сладкоголосая птица юности» в «Современнике».

Презентация четвертого сезона сериала «Игра престолов» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В 2014 году Колокольников снялся в четвертом сезоне «Игры престолов». Он сыграл Стира из племени одичалых. В его голливудской фильмографии есть также фильмы «Довод», «Хантер Киллер», «Телохранитель киллера» и сериал «Американцы». В 2025 году он снялся в третьем сезоне сериала «Белый лотос».

Рассказывая о своем опыте работы с режиссером Кристофером Ноланом в «Доводе», Колокольников отмечал его требовательность и суровые условия съемок. «Он настолько сосредоточен на том, что ему нужно, что его мало волнует комфорт людей. Ты когда работаешь с ним на площадке, ты как выжатый лимон. Он создает такую мощную атмосферу!» — говорил Колокольников.

Запрет Колокольникова на Украине

В августе этого года Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины включило Колокольникова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Соответствующий приказ был опубликован на сайте ведомства. В качестве причины в приказе было указано, что Колокольников «популяризирует кремлевскую пропаганду и участвовал в пропагандистских фильмах», финансируемых из государственного бюджета России. Из-за этого украинские стриминговые сервисы начали удалять фильмы и сериалы с участием актера, в их число попала и «Игра престолов».

Что известно о женщинах Колокольникова

Первый раз Колокольников был женат на экономисте Надежде Макляровской. В 2006 году она родила от него дочь Таисию. Второй раз он состоял в гражданском браке с актрисой Ксенией Раппопорт. В 2011 году у пары родилась дочь София, но по инициативе Колокольникова они не стали официально регистрировать отношения. Союз распался в 2014 году.

По слухам, причиной расставания актеров стала любвеобильность Колокольникова, который всегда нравился женщинам. Актер дружит с коллегой Павлом Деревянко, который также долгое время состоял в свободных отношениях. В 2010 году они вместе сыграли в комедии «Счастливый конец» по мотивам повести Гоголя «Нос». Деревянко выступил в роли стриптизера, а Колокольников — его полового органа, который начинает жить самостоятельной жизнью.

Актер Юрий Колокольников с супругой актрисой Вильмой Кутавичюте на премьере сериала «Урок» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В 2024 году Колокольников женился на литовской актрисе Вильме Кутавичюте. Она живет в Москве с 2008 года и активно снимается в кино. В 2025-м она сыграла в криминальном сериале «Хирург».

