«Довести до инфаркта — это не подвиг»: топ-7 звезд, защитивших Долину

На народную артистку РФ Ларису Долину, чья покупательница после сделки осталась без квартиры, обрушилась волна хейта. Певица Слава наиболее жестко высказалась о «кейсе Долиной». Но некоторые артисты поддержали Ларису Александровну. Кто из звезд заступился за Долину и почему они так поступили — в материале NEWS.ru.

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин c самого начала был на стороне Долиной, еще когда по ее делу не вынесли приговор. «Я надеюсь, что государственные органы поддержат Ларису Александровну. У нее большие заслуги, она выдающаяся певица. И нельзя дать возможность мошенникам позволить обмануть народную артистку», — сказал Пригожин.

Когда народную артистку стали хейтить уже после вынесения приговора по ее делу и покупательница квартиры осталась без денег и без жилья, он тоже поддержал коллегу. Пригожин отметил, что странно рассматривать Долину в этой ситуации как мошенницу, а не как жертву. Он также напомнил, что певица одинокая женщина, на которой «висят» дети и внуки.

По мнению продюсера, народная артистка стала заложницей несовершенной судебной системы и хейт направлен не по адресу. Пригожин призвал перестать «отменять» Долину.

«С одной стороны, усилившиеся меры с недвижимостью спасут огромное количество людей от беды, с другой — Долина здесь оказалась в роли грешницы, которую хотят забить камнями. Я не хочу быть среди тех, кто кидает в нее камни. Это не по-христиански», — сказал продюсер.

Игорь Бутман

Давний друг Долиной, джазмен и народный артист России Игорь Бутман, осудил хейтеров артистки. «Они готовы при первой возможности втоптать своего кумира в грязь, причем многие это делают лишь для того, чтобы быть в тренде, „пропиариться“ и собрать условные „лайки“», — заявил джазмен.

Бутман призвал артистов не просто пожалеть Долину, но и помочь ей — сброситься на квартиру. «Я уверен, что все артисты должны встать на защиту Ларисы Долиной. И если есть мнение, что правосудие несправедливо к человеку, который приобрел у нее квартиру, давайте поможем разобраться и рассчитаться», — заявил джазмен.

Григорий Лепс Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс давно дружит с Долиной. Артист признавался, что может позвонить подруге в любое время. Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» выразил свою позицию во время пресс-завтрака «Русской медиагруппы», он довольно резко отреагировал на вопрос о ситуации с квартирой Долиной.

«Почему вы решили, что Лариса Долина кого-то обманула? Вы прокурор? Вы судья? Не надо об этом говорить. Это очень уважаемая девушка, и я ее очень люблю. Не надо об этом говорить. Она в этом [обмане покупательницы] не нуждается, она довольно сильная женщина и великолепная певица», — сказал певец.

Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что Долина поступила неправильно, пострадавшей покупательнице Полине Лурье нужно вернуть либо квартиру, либо деньги, но травить артистку нельзя.

«Она виновата! Поступила несправедливо! Но вы хотите чего?! Чтобы она умерла от сердечного приступа с вашими высказываниями? <…> Сейчас довести до инфаркта Долину — это не подвиг будет!» — заявила Бородина.

Телеведущая назвала происходящее «охотой на ведьм». Она отметила, что агрессия в интернете еще ни разу не помогла решить юридический спор и точку в этом деле поставит суд.

Станислав Садальский

Актер и блогер Станислав Садальский любит делать резкие и провокационные заявления. На этот раз он сказал, что Долина — сама жертва. По его словам, раз суд вернул квартиру Долиной, значит, к ней нельзя предъявлять претензии. По мнению Садальского, случай Долиной — это ошибка судебной системы, у певицы не было злого умысла.

Станислав Садальский Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров назвал Долину легендарной певицей и заявил, что надеется: у нее все будет хорошо. Он назвал недопустимой травлю народной артистки.

«Любимое наслаждение и забава в народе — топтать звезду. Так же, как они восхищаются всегда звездой, с таким же удовольствием начинают ее втаптывать», — заявил Киркоров.

Певец попросил журналистов не провоцировать его «на эти вопросы», потому что они не судьи и прокуроры, чтобы осуждать Долину.

Александр Маршал

С Александром Маршалом певица дружит много лет. В сентябре этого года певец выступил в Государственном Кремлевский дворце на концерте в честь 70-летнего юбилея артистки. Маршал тоже заступился за певицу. Когда его спросили о Долиной, он резко ответил: «Лариса тут при чем? Она виновата?»

Почему коллеги защитили Долину

Психиатр-нарколог Василий Шуров назвал реакцию коллег Долиной, которые встали на ее защиту, нормальной для любого зрелого человека. Он отметил, что осуждение Долиной переросло в травлю 70-летней женщины, народной артистки и преподавателя.

«До какого момента мы ее будем пинать? До чего допинать хотим? Посмотрите, как Джигурда хайпует: жабой ее назвал, лучше бы вспомнил свою историю с завещанием. Ее отменяют, она уже на такие деньги попала и квартиру, скорее всего, (после решения Верховного суда. — NEWS.ru) придется возвращать. Долина 50 лет для людей поет. Она что, самый плохой член общества? Ну решила жизнь облегчить, включила административный ресурс, но так ей за это нормально прилетело, можно уже остановиться», — сказал Шуров.

