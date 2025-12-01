День матери
01 декабря 2025 в 19:38

Джигурда жестко «прошелся» по Долиной из-за квартирного скандала

Никита Джигурда назвал Долину злой и жадной после скандала с продажей квартиры

Никита Джигурда Никита Джигурда Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Никита Джигурда в Instagram (деятельность в РФ запрещена) выступил с резкой критикой в адрес певицы Ларисы Долиной на фоне разгоревшегося скандала, связанного с продажей ее квартиры в Москве. Он назвал исполнительницу «злой и жадной».

Лариса Долина посоветовала россиянам скинуться и купить квартиру женщине, которую она кинула, используя свои связи, создав прецедент вступления в феодализм. Я убежден, что Верховный суд должен отменить это решение. Теперь вы понимаете, почему [артистка Анастасия] Волочкова, Джигурда, [певец] Прохор Шаляпин — мы святые по сравнению с Долиной, — прокомментировал актер.

Он также упомянул тех, кто поддержал Долину. Джигурда высмеял продюсера Иосифа Пригожина, который сравнил певицу с «распятым Христом», отметив, что исполнительница стала жертвой обстоятельств, а ее история выявила проблемы в законодательстве. Джигурда заявил, что Пригожина «торкнуло чем-то», когда он использовал это сравнение.

Ранее Долину пригласили поучаствовать в заседании круглого стола в Госдуме. Мероприятие посвящено обсуждению правовых механизмов защиты участников сделок на рынке вторичного жилья. Среди приглашенных — ведущие юристы, адвокаты, представители государственных и банковских структур, депутаты и правозащитники. Заседание запланировано на 17 декабря.

