21 ноября 2025 в 13:24

Продюсер ответил, какой гонорар мог получить Джигурда за участие в шоу

Продюсер Дворцов: Джигурда мог получить 3 млн рублей за скандал с Волочковой

Никита Джигурда Никита Джигурда Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Шоумен Никита Джигурда мог получить от 3 млн рублей за скандал с балериной Анастасией Волочковой на реалити-шоу «Звезды под капельницей», рассказал «Страстям» продюсер Сергей Дворцов. По его мнению, именно это стало причиной, по которой звезды согласились увидеться.

Сумма может быть от 3 до 5 млн рублей за участие, — заявил Дворцов.

Он отметил, что встреча звезд впервые после скандального видео могла принести им крупную сумму. Продюсер также заявил, что открытый конфликт во время шоу мог принести участникам еще больший гонорар.

Ранее появилась информация, что певец Сергей Шнуров стал самым дорогим артистом на новогодних выступлениях — выход группы «Ленинград» на 45 минут обходится заказчикам в 27 млн рублей. Самой недорогой артисткой оказалась Анна Руднева, известная по группе «Ранетки»: ее девять песен стоят около 280 тысяч рублей.

