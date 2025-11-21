Продюсер ответил, какой гонорар мог получить Джигурда за участие в шоу

Продюсер ответил, какой гонорар мог получить Джигурда за участие в шоу Продюсер Дворцов: Джигурда мог получить 3 млн рублей за скандал с Волочковой

Шоумен Никита Джигурда мог получить от 3 млн рублей за скандал с балериной Анастасией Волочковой на реалити-шоу «Звезды под капельницей», рассказал «Страстям» продюсер Сергей Дворцов. По его мнению, именно это стало причиной, по которой звезды согласились увидеться.

Сумма может быть от 3 до 5 млн рублей за участие, — заявил Дворцов.

Он отметил, что встреча звезд впервые после скандального видео могла принести им крупную сумму. Продюсер также заявил, что открытый конфликт во время шоу мог принести участникам еще больший гонорар.

