ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 18:05

«Жадная жаба»: Джигурда предрек Долиной особое место в русском эпосе

Джигурда раскритиковал Ларису Долину после скандала с квартирой в Москве

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Лариса Долина, вокруг квартиры которой разгорелся скандал, войдет в русский сказочный эпос, высказал мнение актер и шоумен Никита Джигурда на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Шоумен раскритиковал артистку, назвав ее «злой жадной жабой».

Долина-Кудельман, как злая жадная жаба, войдет в русский сказочный эпос! Уже вошла, — написал он.

Джигурда высказал мнение, что Долина «кинула» покупательницу своей квартиры Полину Лурье. По его словам, артистка использовала свои связи, создав «прецедент вступления в феодализм».

Шоумен также поддержал Лурье, выразив надежду на то, что Верховный суд России примет справедливое решение по делу о квартире. Артист также добавил, что он совместно с Анастасией Волочковой и Прохором Шаляпиным являются «святыми» по сравнению с Долиной.

Ранее адвокат Светлана Свириденко заявила, что Лурье примет окончательное решение по возможному заключению мирового соглашения с Долиной к 8 декабря. По словам юриста, сейчас ее доверительница ожидает телевизионного эфира с участием артистки.

Никита Джигурда
Лариса Долина
знаменитости
квартиры
недвижимость
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Помощник Путина оценил возможность нового саммита России и США
Путин раскрыл, что придаст импульс отношениям России и Индии
В Раде призвали лишить Зеленского права вводить санкции
Редкий маленький хищник попал в фотоловушку в приморском нацпарке
Москва рассчитывает на откровенность Вашингтона
В ОБСЕ высказались о мирных переговорах по Украине
Путин сформулировал цель сотрудничества России и Индии
Стало известно, когда начнется ЕГЭ в 2026 году
«Генофонд умирает в котлах»: командир Аид о женщинах ВСУ и Красноармейске
Ушаков назвал одну из главных тем в беседе Путина и Моди
Стала известна площадь пожара после атаки БПЛА под Краснодаром
Швеция решила бросить беднейшие страны ради военных поставок Киеву
Путин рассказал об атмосфере на переговорах России и Индии
Россиянка с семилетней дочкой пропали на популярном курорте
15 лет колонии и лечение у психиатра: как наказали педофила-порнографа
«Только на бумаге»: экс-спикер Рады о проекте бюджета Украины на 2026 год
Делегации новых регионов России получили приглашение от Никарагуа
В российском регионе задержали организаторов ЛГБТ-вечеринок
В сети показали кадры с приема Путина у президента Индии
Рулет с печенью трески: вкусный и сытный перекус без лишних хлопот
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.