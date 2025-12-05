«Жадная жаба»: Джигурда предрек Долиной особое место в русском эпосе Джигурда раскритиковал Ларису Долину после скандала с квартирой в Москве

Певица Лариса Долина, вокруг квартиры которой разгорелся скандал, войдет в русский сказочный эпос, высказал мнение актер и шоумен Никита Джигурда на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Шоумен раскритиковал артистку, назвав ее «злой жадной жабой».

Долина-Кудельман, как злая жадная жаба, войдет в русский сказочный эпос! Уже вошла, — написал он.

Джигурда высказал мнение, что Долина «кинула» покупательницу своей квартиры Полину Лурье. По его словам, артистка использовала свои связи, создав «прецедент вступления в феодализм».

Шоумен также поддержал Лурье, выразив надежду на то, что Верховный суд России примет справедливое решение по делу о квартире. Артист также добавил, что он совместно с Анастасией Волочковой и Прохором Шаляпиным являются «святыми» по сравнению с Долиной.

Ранее адвокат Светлана Свириденко заявила, что Лурье примет окончательное решение по возможному заключению мирового соглашения с Долиной к 8 декабря. По словам юриста, сейчас ее доверительница ожидает телевизионного эфира с участием артистки.