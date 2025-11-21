Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 10:37

Стало известно, кто оказался самым дорогим новогодним артистом

Mash: Шнуров запросил 27 млн рублей за 45 минут новогоднего концерта

Сергей Шнуров Сергей Шнуров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Певец Сергей Шнуров стал самым дорогим артистом на новогодних выступлениях, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, выход группы «Ленинград» на 45 минут обходится заказчикам в 27 млн рублей. Самой недорогой артисткой оказалась Анна Руднева, известная по группе «Ранетки»: ее девять песен стоят около 280 тысяч рублей.

По данным Mash, Шнуров берет от 20 млн рублей за 40 минут выступления и 24 млн за час. Отдельно оплачивается райдер — 3 млн рублей. В списке требований: бизнес-класс или VIP-залы, личный охранник, который заранее прибывает и проверяет гостиницу, а также Maybach S223/222 для трансфера. Для зарубежных поездок — только англоязычные водители и носильщики, размещение в престижных отелях. В гримерке должны быть необходимые бытовые мелочи и медицинские препараты.

Руднева, напротив, ограничивается минимальным набором. В него входит следующее: такси, вода, сыр, овощи, колбаса, а также алкоголь и горький шоколад.

Ранее певица Надежда Кадышева установила рекорд, став самой дорогой российской артисткой до сегодняшнего дня со стоимостью выступления 25 млн рублей за 40-минутную программу. Ее гонорар вырос с первоначальных 1,5 млн рублей и превысил предыдущий рекорд Ирины Аллегровой (16,5 млн рублей).

