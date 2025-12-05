Хаос и вонь: в какой квартире умерла экс-жена Ефремова, кто получит жилье

5 декабря на 55-м году жизни умерла бывшая жена Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина. Она начинала свой путь ярко, ей аплодировали на «Кинотавре» и европейских фестивалях, она обещала стать большой кинозвездой, но стала злоупотреблять алкоголем. NEWS.ru побывал в доме, где жила и умерла Ксения Качалина.

«А кто такая Ксения Качалина?»

Дом Ксении Качалиной находится в Брюсовом переулке недалеко от станции метро «Охотный ряд». До Кремля — 10 минут пешком. Дом старый, 1914 года постройки, но выглядит неплохо: краску на фасаде обновили не так давно.

Суровый охранник на КПП на вопрос журналиста NEWS.ru о Качалиной развел руками. «Не знаю, а кто такая эта Ксения Качалина? Актера Михаила Ефремова знаю, но ни разу здесь его не видел. Мне он не интересен. Да и так он себе актер, по-моему», — сказал он.

Другие опрошенные NEWS.ru жильцы дома тоже оказались не в курсе, кто такая Качалина.

Что происходит у квартиры Качалиной

Квартира Качалиной находится на первом, низком этаже. Михаил Ефремов купил эту двушку площадью 59,4 квадратного метра для бывшей жены и их общей дочери Анны-Марии при разводе. Вечером, когда корреспондент NEWS.ru побывал в Брюсове переулке, в квартире кто-то был, в окне за старой потрепанной занавеской горел электрический свет. Оно было украшено еловыми ветками с елочными игрушками, но при этом очень пыльным.

В подъезде дома — лепнина, элегантная люстра на потолке, чугунная лестница. Такое можно встретить только в старых дореволюционных домах. На первом этаже, где находится квартира Качалиной, пахло неприятно чем-то затхлым или грязным. У двери стоял обветшалый комод, на нем коробки, одежда и мелкий мусор. В углу площадки возвышалась картонная фигура мужчины в костюме, добавляя сюрреализма обстановке, на его руке висел рожок для обуви.

Фото: NEWS.ru

Там же стоял горшок с землей и то ли с керамзитом, то ли с кошачьими экскрементами. У соседней квартиры на полке с обувью жильцы поставили аромадиффузор с палочками, видимо, чтобы нивелировать неприятный запах на площадке, но он уже закончился.

В почтовом ящике Качалиной лежала одна-единственная квитанция за коммунальные услуги. По всей вероятности, долгов у нее нет. Последний платеж по ЖКХ был сделан в двадцатых числах октября. Ефремов помогал супруге и после развода, пока он был в колонии, его друзья оказывали Качалиной финансовую поддержку. Видимо, после того как актер вышел на свободу, он погасил долги бывшей жены по «коммуналке» и контролировал этот вопрос.

Кому достанется квартира Качалиной, сколько стоит

У Ксении Качалиной две наследницы первой очереди: это ее мать пенсионерка Ольга Анохина, которая живет в Саратове и вряд ли станет перебираться в столицу, и дочь Анна-Мария, которая, вероятно, и станет собственницей жилья в центре.

Сейчас двухкомнатная квартира такого метража в соседнем доме продается за 70 млн рублей. Риелтор Олег Самойлов выразил мнение, что если новый собственник решит продать квартиру, то она уйдет все-таки за меньшие деньги.

Фото: NEWS.ru

«Сколько стоит квартира и за сколько ее можно продать — это две большие разницы. Исходя из тех данных, которые вы мне озвучили, у этой квартиры хорошее только одно — это локация. Думаю, что от ориентировочной цены в 70 млн рублей нужно делать дисконт 10% и тогда, может быть, рынок этим заинтересуется», — сказал Самойлов.

Риелтор отметил, что отсутствие ремонта в квартире, затхлость и запахи не повлияют на цену: большинство покупателей делает в таких квартирах капитальный ремонт. Намного важнее история жилищного объекта: тот факт, что Качалину обнаружили мертвой спустя несколько дней после смерти, ее тело какое-то время пролежало в квартире.

«Есть устойчивая категория покупателей, которым не безразлична аура жилья. Совершенно понятно, что для них это скорее будет табуированный объект», — объяснил Самойлов.

