Долина вернет покупательнице квартиры 112 млн? Собрали мнения адвокатов

Адвокат Геннадий Кузьмин выступил в защиту певицы Ларисы Долиной. Он не считает, что она задействовала связи, чтобы вернуть свою квартиру в центре Москвы. Что все-таки в действительности помогло исполнительнице сохранить имущество, нужно ли ей теперь спасать свою репутацию и может ли она компенсировать Полине Лурье потраченные ею миллионы — в материале NEWS.ru.

Почему Долина пошатнула рынок недвижимости

Вице-президент российской Гильдии риелторов Олег Самойлов заметил в разговоре с NEWS.ru, что пример Долиной пошатнул рынок вторичной недвижимости, сделок стало меньше, люди боятся покупать жилье. «Нанесен ужасный имиджевый удар [по рынку вторичного жилья]. Я понимаю покупателей: риски при покупке вторичного жилья сейчас действительно велики», — признался собеседник.

Даже если и решаются приобрести, то теперь не только требуют от продавцов квартир справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, но и в день заключения сделки настаивают еще и на проведении психиатрического освидетельствования продавца, отметил он.

Риелтор столичного агентства недвижимости Анна Волкова предположила, что история Долиной могла быть раздута намеренно, чтобы нанести удар по рынку вторички.

«Общее мнение в нашей риелторской среде — история раздута. Цель — поднять спрос на новостройки. Сейчас на новостройки хорошие скидки, до 20%, раньше такого не было. Внимание людей переключили на новостройки», — полагает риелтор.

Она уточнила, что не считает ситуацию критичной, сделки по вторичке происходят, хотя и с нюансами. Например, клиенты не хотят покупать жилье у пожилых лиц, добавила Волкова.

Что сказала юрист Полины Лурье

Адвокат Полины Лурье, покупательницы квартиры Ларисы Долиной, Светлана Свириденко сообщила NEWS.ru, что ее клиентку поддерживают тысячи людей — пишут в социальных сетях слова поддержки. Некоторые там же выступают с призывами к Ларисе Долиной, рекомендуя ей вернуть Лурье потерянную сумму — 112 млн рублей.

Свириденко отметила, что еще до судов она и ее клиентка предлагали певице этот вариант. Однако народная артистка, по словам юриста, не отреагировала. «На любой стадии [судебного] процесса возможно заключение мирового соглашения. Мы в самом начале это предлагали. Но ответа ни от нее [Ларисы Долиной], ни от представителей Полине не последовало. Сейчас их тоже нет», — отметила Свириденко.

Она добавила, что ее клиентка благодарна всем неравнодушным людям за сочувствие. В данный момент, по словам юриста, вместе с Лурье они подали жалобу в Верховный суд России.

Если же и самая высокая инстанция не отменит решения предыдущих судов, то Полине Лурье не удастся вернуть себе деньги, подтвердил в беседе с NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. Тот факт, что ее обстоятельствам сочувствует вся страна, тут не поможет, подчеркнул юрист.

«Суды фактически говорят: деньги за квартиру были похищены мошенниками, Долина их „не получила“, поэтому взыскивать с нее нечего; Лурье пусть предъявляет требования к мошенникам. Но ст. 167 ГК РФ не ставит возврат полученного в зависимость от того, насколько мудро или неосторожно распорядился им продавец. Если он добровольно выдал доступ к ячейке посторонним лицам, то это его риск, а не риск покупателя», — отметил Жорин.

Адвокат Геннадий Кузьмин выразил в разговоре с NEWS.ru сочувствие Лурье. Однако он призвал прекратить критику в адрес Долиной. По его мнению, если бы певица не была публичным лицом, вряд ли эта история удостоилась бы широкого общественного внимания.

«Множество историй, в которых человек признается, например, банкротом. И все сделки, которые он совершал ранее на протяжении трех лет, оспариваются и признаются недействительными. Добросовестные покупатели оставались так же ни с чем. То есть ситуация не новая, таких немало. Но вокруг них не было такого шума (как с квартирой Долиной). Ввиду того что Лариса Александровна является известной личностью, такое внимание вопросу уделяется», — предположил собеседник.

По его мнению, вопрос может быть решен исключительно внесением изменений в действующее законодательство, которые нужно тщательно проработать.

В истории с квартирой певицы, добавил он, если суды первых инстанций допустили ошибку, то Верховный суд эти решения скорректирует. «При необходимости Верховный суд имеет полномочия предыдущее решение отменить и принять новое. Либо может направить дело на новое рассмотрение», — пояснил он.

Кузьмин счел важным напомнить, что должность председателя Верховного суда с недавних пор занял Игорь Краснов — в прошлом сотрудник Генеральной прокуратуры и Следственного комитета. По мнению собеседника, благодаря общественному резонансу новый глава ведомства возьмет дело на личный контроль.

За какой срок Долина может заработать 112 млн

Музыкальный продюсер Сергей Лавров выразил мнение в разговоре с NEWS.ru, что если бы Долина сейчас вернула Лурье 112 млн, то ее репутация в глазах общества была бы спасена.

Более того, артистка могла бы собрать зал хоть Кремлевского дворца, хоть стадиона «Лужники», где выступают самые топовые артисты, считает он. «Зрители бы скупили билеты в момент! У нас не кровожадное общество, никто не желает плохого Долиной — но люди хотят справедливости. Если бы Лариса Александровна отдала деньги (Полине Лурье), то народ бы побежал на ее концерты. Мне кажется, она собрала бы стадионы и эти 100 млн заработала за полтора месяца», — полагает Лавров.

