«Всем все понятно»: Милонов о ситуации с квартирной травлей Долиной Милонов вступился за Долину после скандала с квартирой

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что ему жаль народную артистку России Ларису Долину из-за скандала вокруг квартиры. Он также подчеркнул, что не понимает ситуацию с пострадавшей от мошенников Полиной Лурье, которая потеряла деньги и осталась без купленного жилья.

Долину жалко, потому что не разобралась, повелась на «разводку» и профинансировала каких-то негодяев в размере «много-много миллионов рублей», — подчеркнул парламентарий.

Милонов указал на необходимость срочного введения «периода охлаждения» для сделок с недвижимостью. По его мнению, договор должны подписывать в два этапа: первую подпись ставить в один день, а вторую — спустя 10–14 дней, как своеобразную «конфирмацию» намерений.

Как отметил депутат, за это время человек должен успеть понять, что его могут пытаться обмануть, и если за две недели он этого не осознает, то «сам будет виноват». Только таким образом можно обезопасить людей, добавил он.

По словам Милонова, у него есть сомнения по некоторым ситуациям: порой «бабушка ведет себя слишком грамотно», а ее сын или внук на дорогой иномарке с юридическим образованием «подозрительно ловко» сопровождает все сделки от ее имени.

Поэтому давайте мы встанем на сторону тех, кто честный, добропорядочный гражданин нашей страны, — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что Долина после продажи своей московской квартиры перебралась в особняк в Подмосковье, где прожила несколько месяцев. Певица скрывалась в коттеджном поселке Славино от внимания прессы на фоне квартирного скандала.