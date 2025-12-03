Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 14:28

Верховный суд потребовал материалы дела о сделке с квартирой Долиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Верховный суд России потребовал материалы дела об оспаривании сделки по квартире певицы Ларисы Долиной, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко. По ее словам, это может свидетельствовать о возможном пересмотре решений нижестоящих инстанций.

Верховный суд истребовал в кассации дело, — подчеркнула Свириденко.

Как отметила адвокат, подобный запрос нередко означает, что верховный судья усмотрела нарушения в принятом ранее решении. Теперь материалы будут изучены более детально, после чего может быть принято решение о передаче спора на рассмотрение судебной коллегии ВС.

Ранее Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Долиной, оставив в силе решения нижестоящих судов, признавших законным возврат жилья артистке. Спорная недвижимость осталась в собственности певицы.

Депутат Госдумы Виталий Милонов между тем заявил, что ему жаль Долину из-за скандала вокруг квартиры. Он также подчеркнул, что не понимает ситуацию с пострадавшей от мошенников Лурье, которая потеряла деньги и осталась без купленного жилья.

Верховный суд
Лариса Долина
квартиры
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Корстин заявила, что не жалеет о выборе сборной России вместо Франции
«Все меняется»: физиогномист оценил поведение Уиткоффа на переговорах
«Они вредят»: Фицо раскрыл, как проголосует Словакия в ЕС по газу из России
На Западе позабавились над евролидерами, чьи «уши горели» после речи Путина
Презерватив не спас россиянку от беременности
Большинство россиян высказались против отмены новогодних праздников
Корстин рассказала, какие достижения считает главными в своей карьере
Юрист объяснил, когда налоговики могут списывать деньги с вкладов россиян
На Украине внесли ясность о причастных к убийству сына заммэра Харькова
В Италии не смогли договориться о продлении военной помощи Украине
Стало известно о падении интереса к новогодним корпоративам
Голливудский актер заявил, что горд быть русским
В Госдуме ответили, кто должен регулировать проблемы с бездомными животными
Парламент Петербурга поддержал изменения в правилах расселения хрущевок
Юрист предупредил, когда за запуск салютов грозит штраф
Миронов перечислил главные условия для подписания мира с Украиной
Пономарев оценил возможный переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
Суд принял решение по подозреваемому в убийстве девушки в апарт-отеле
Не просто зять: почему Трамп доверяет Кушнеру самые деликатные вопросы
Стало известно, как укрепляется экономика Ближнего Востока
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.