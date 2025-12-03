Верховный суд потребовал материалы дела о сделке с квартирой Долиной

Верховный суд России потребовал материалы дела об оспаривании сделки по квартире певицы Ларисы Долиной, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко. По ее словам, это может свидетельствовать о возможном пересмотре решений нижестоящих инстанций.

Верховный суд истребовал в кассации дело, — подчеркнула Свириденко.

Как отметила адвокат, подобный запрос нередко означает, что верховный судья усмотрела нарушения в принятом ранее решении. Теперь материалы будут изучены более детально, после чего может быть принято решение о передаче спора на рассмотрение судебной коллегии ВС.

Ранее Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Долиной, оставив в силе решения нижестоящих судов, признавших законным возврат жилья артистке. Спорная недвижимость осталась в собственности певицы.

Депутат Госдумы Виталий Милонов между тем заявил, что ему жаль Долину из-за скандала вокруг квартиры. Он также подчеркнул, что не понимает ситуацию с пострадавшей от мошенников Лурье, которая потеряла деньги и осталась без купленного жилья.