Стало известно, был ли долг по ЖКУ у умершей экс-жены Ефремова

Стало известно, был ли долг по ЖКУ у умершей экс-жены Ефремова Покойная экс-жена Ефремова Качалина не имела задолженности по ЖКУ

Бывшая жена Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина не имела задолженности по ЖКУ, сообщил источник NEWS.ru, предоставив фото квитанции за ноябрь. По словам собеседника издания, вероятно, коммунальные платежи осуществляли близкие артистки.

Счет по квитанции за ноябрь составил 14 225 рублей. Последняя коммунальная оплата была произведена 25 октября. По информации источника, квартира Качалиной завалена мусором, из жилья доносится запах экскрементов.

Речь идет о двухкомнатной квартире, которую Ефремов купил Качалиной после развода. Жилье площадью 59,4 квадратных метров расположено в Брюсовском переулке в десяти минутах ходьбы от Кремля. Артистка жила в квартире одна вместе с кошкой.

Ранее стало известно, что заслуженный артист России Михаил Ефремов нашел тело бывшей супруги возле кровати в захламленной квартире. По данным источника, он приехал с сыном днем, но дверь не открывали, после чего они вскрыли замки и зашли внутрь.

Качалина умерла в Москве на 55-м году жизни. Она скончалась спустя 10 месяцев после смерти третьей жены Ефремова Евгении Добровольской. По данным источника, Качалина в последние годы вела замкнутый образ жизни и долгое время боролась с зависимостью. Актер Владимир Конкин связал трагедию с тяжелым личным разрывом.