Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 19:25

Стало известно, был ли долг по ЖКУ у умершей экс-жены Ефремова

Покойная экс-жена Ефремова Качалина не имела задолженности по ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бывшая жена Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина не имела задолженности по ЖКУ, сообщил источник NEWS.ru, предоставив фото квитанции за ноябрь. По словам собеседника издания, вероятно, коммунальные платежи осуществляли близкие артистки.

Счет по квитанции за ноябрь составил 14 225 рублей. Последняя коммунальная оплата была произведена 25 октября. По информации источника, квартира Качалиной завалена мусором, из жилья доносится запах экскрементов.

Речь идет о двухкомнатной квартире, которую Ефремов купил Качалиной после развода. Жилье площадью 59,4 квадратных метров расположено в Брюсовском переулке в десяти минутах ходьбы от Кремля. Артистка жила в квартире одна вместе с кошкой.

Ранее стало известно, что заслуженный артист России Михаил Ефремов нашел тело бывшей супруги возле кровати в захламленной квартире. По данным источника, он приехал с сыном днем, но дверь не открывали, после чего они вскрыли замки и зашли внутрь.

Качалина умерла в Москве на 55-м году жизни. Она скончалась спустя 10 месяцев после смерти третьей жены Ефремова Евгении Добровольской. По данным источника, Качалина в последние годы вела замкнутый образ жизни и долгое время боролась с зависимостью. Актер Владимир Конкин связал трагедию с тяжелым личным разрывом.

смерти
квартиры
актрисы
Михаил Ефремов
ЖКУ
платежи
долги
Замира Евтых
З. Евтых
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Повар «догнал» трубой агрессивного кавалера незнакомки и попал за решетку
Командира ВСУ осудили за сбитый самолет с пленными украинцами
Россияне не смогут просто так попасть в Грузию с нового года
Названа дата рассмотрения спора о квартире Долиной в Верховном суде
«Не могла иначе»: Путин ответил на вопрос индийских журналистов о Крыме
Появились фото квартиры покойной экс-супруги Ефремова
В России официально заблокировали Snapchat
Посол России Андрей Келин вызван в Форин-офис
Стало известно, был ли долг по ЖКУ у умершей экс-жены Ефремова
Друг главы рехаба Антонова предположил, что его оклеветали
На Западе «слили» содержание переговоров Зеленского с лидерами ЕС
Эксперт раскрыл цель призыва Макрона прекратить удары по энергетике Украины
Пирожки из слоеного теста с яблоками: быстрый и вкусный рецепт
«Ничего не изменится»: военэксперт о массовом дезертирстве в ВСУ
Озабоченный подросток «проводил» девочку к бабушке и попал под статью УК РФ
Путин раскрыл желание России в отношении конфликта на Украине
Готовлю за 15 минут: тарталетки с печенью трески и огурцом!
Медведев рассказал о стараниях ОПК ради победы на СВО
У актера из «Питер FM» парализовало сына
Путин раскрыл правду об отношении американских компаний к России
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.