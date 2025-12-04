Появились фото квартиры покойной экс-супруги Ефремова

Площадка в подъезде перед квартирой покойной актрисы Ксении Качалиной оказалась захламлена, передает корреспондент NEWS.ru. У двери бывшей супруги заслуженного артиста России Михаила Ефремова стоит обветшалый комод, на котором лежат коробки, одежда и мелкий бытовой мусор.

В углу площадки стоит картонная фигура мужчины в костюме. Вокруг жилья Качалиной оставлены пластиковые горшки с землей, в одном из них — белая лента. На ковриках у входа заметны следы грязи и изношенные вещи.

Подъезд в доме актрисы оформлен в ярко-красных тонах, стены украшены декоративными молдингами и лепниной, а пространство освещают массивные люстры. На фоне такого интерьера особенно заметен контраст с захламленной площадкой перед квартирой артистки.

Качалина умерла в Москве на 55-м году жизни. Она скончалась спустя 10 месяцев после смерти третьей жены Ефремова Евгении Добровольской. По данным источника, Качалина в последние годы вела замкнутый образ жизни и долгое время боролась с зависимостью.

Ранее стало известно, что Ефремов нашел тело Качалиной возле кровати в захламленной квартире. Он приехал к бывшей супруге с сыном днем, но дверь не открывали, после чего они вскрыли замки и зашли внутрь.