Шутки о Долиной и лимонад вместо игристого: как снимали новогодний «Аншлаг»

На старый Новый год на телеканале «Россия 1» покажут праздничный выпуск «Аншлага». Многие считают, что программу транслируют в прямом эфире, но на самом деле съемки проходят заранее, в декабре или даже в ноябре. Корреспондент NEWS.ru приняла участие в массовке. О чем будут шутить аншлаговцы, будет ли в выпуске ведущая Регина Дубовицкая, кто стал главным героем праздничного выпуска и каково быть актером массовки — в материале NEWS.ru.

Как попасть в массовку «Аншлага»

За несколько дней до съемок организаторы размещают в Telegram-канале для актеров массовки объявление. В нем подробно расписаны все условия. Желающим попасть на съемки новогоднего «Аншлага» обещали «выступление популярных юмористов — отличное настроение, море юмора и смеха», занятость с двух часов дня до девяти часов вечера и гонорар — 800 рублей. Зрителям нужно было прийти нарядно одетыми: никаких вещей в полоску или клетку, вязаных свитеров, одежды с логотипами, женщины — в платьях, мужчины — в пиджаках или рубашках.

Корреспондент NEWS.ru записалась на отбор, указала ФИО и возраст. На следующий день приехала на станцию метро «Аэропорт», женщина с табличкой «Татьяна» направляла всех прибывших наверх. У метро уже была большая очередь. Отбор актеров массовки вел мужчина плотного телосложения, он оценивал кандидатов по внешнему виду и возрасту. Было много людей 45+ и пожилых, но приоритет отдавали молодым и празднично одетым.

Когда корреспондент NEWS.ru показала вечернее платье с пайетками, он одобрительно хмыкнул. Всего из большой очереди отобрали человек 150.

«Да мне все равно, что снимают: „Аншлаг“ или „Дуршлаг“. Мне деньги нужны, для меня это работа, а она не всегда бывает интересной. Эх, только бы не заснуть», — сказал корреспонденту мужчина лет 40 из «отобранных» и широко зевнул.

Сколько длились съемки

Массовку отвели в съемочный павильон на Ленинградском проспекте в пяти минутах от метро. Зрители оставили одежду в гардеробной, сумки разрешили взять с собой в студию, но запретили пользоваться телефонами и попросили поставить их на беззвучный режим.

«Заметим, что снимаете, выгоним и деньги не заплатим», — предупредила нас бригадир, молодая девушка (так на телевидении называют тех, кто руководит массовкой. — NEWS.ru).

Нам сказали: съемки будут идти без перерыва 5 часов 20 минут, поэтому ни поесть, ни попить мы не можем, выйти в туалет — тоже. Разрешили пить лимонад «Дюшес» в маленьких фужерах на столах, угощение — красные ягоды в вазочках — было пластиковое. Перед тем как начали снимать, бригадиры нас уже в который раз проинструктировали: надо широко улыбаться, смеяться и громко хлопать.

Шутки о сексе, Долиной и Кадышевой

Корреспондент NEWS.ru делала это через силу: к сожалению, по ее мнению, было не очень смешно. Владимир Винокур рассказал со сцены, как он проснулся в Новый год рядом с «мужиком» и задался вопросом в духе Гамлета, только не «Быть или не быть?», а «Было или не было?» Владимира Натановича попросили записать еще один дубль, юморист был грустным и недовольным.

Со сцены «Аншлага» выступили Клара Новикова в костюме снежка, Геннадий Ветров, Сергей Дроботенко, Святослав Ещенко, Игорь Маменко и другие. Ещенко не повезло больше всех: его перезаписывали три или четыре раза, и каждый раз участники массовки должны были смеяться, улыбаться и хлопать. «Ну давай уже, Святик, родной, без косяков, а то у меня вывих челюсти будет и на руках мозоли», — прошипел мужчина из массовки, сидевший рядом с журналистом NEWS.ru.

Без преувеличения можно сказать, что новогодний выпуск держался на Елене Воробей. Она выступила с тремя номерами, продемонстрировала хорошую физическую форму, стройные накачанные ноги и свежее лицо. Самым запоминающимся был номер о бабке, которая обманула мошенников. По сюжету пенсионерка попросила телефонного афериста скинуть ей тысячу рублей, чтобы зайти в мобильный интернет, после чего выключила телефон и торжественно заявила, что у нее еще есть квартира в центре Москвы. Массовка, похоже, оценила шутку — отсылку к истории с недвижимостью Ларисы Долиной, и засмеялась.

Воробей показала пародии на суперпопулярную в этом году у молодежи Надежду Кадышеву с ее песней «Веночек», Инстасамку, Валерия Леонтьева, Татьяну Буланову с подтанцовкой.

Была ли на съемках Регина Дубовицкая

Бессменной ведущей «Аншлага» Регины Дубовицкой на съемках не было, режиссер объяснила: в выпуске телеведущая будет, ее снимут отдельно от всех.

«Она не так себя хорошо чувствует, как если бы сидела с нами за столом. Но мы ее подмонтируем, мы сделаем досъемку, и она будет с нами в эфире», — заявила женщина-режиссер.

Ближе к концу съемок нам объявили, что будут снимать эпизод финала. После слов «Со старым Новом годом!» надо встать, поднять бокалы, чокаться, улыбаться — в общем, максимально излучать праздничное настроение. После съемок на выходе массовке раздали по 800 рублей. У корреспондента NEWS.ru так болели скулы и ладони, что сделать покерфейс и больше не аплодировать в этот день было самым большим и истинным удовольствием.

