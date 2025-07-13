Освежись за 5 минут! Домашний лимонад из лимона и мяты — вкусно и просто. Жара не отпускает, а значит, самое время освежиться и зарядиться витаминами! Предлагаем быстрый домашний лимонад с мелиссой и лимоном — кисло-шипучий и бодрящий. Настоящий летний напиток, который спасёт от жары.
Ингредиенты
- Мелисса (листья) — 50 г
- Лимон — 1 шт
- Сахар — 3 ст. л.
- Вода без газа — 100 мл
- Вода газированная — 1 л
Приготовление:
- Промойте и обсушите мелиссу, отделите листья от стеблей, стебли нарежьте отдельно. Вымойте лимон, обдайте кипятком и снимите цедру овощечисткой или тёркой. В чашу блендера положите листья мелиссы, цедру лимона, сахар и немного воды без газа, измельчайте 30 секунд.
- Процедите смесь через сито в кувшин, отожмите ложкой. Выжмите сок из лимона и добавьте в кувшин, процедив через сито. Влейте холодную газированную воду и перемешайте.
Ранее мы готовили малиновый лимонад с лаймом и мятой как в ресторане! Готовится 5 минут.