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13 июля 2025 в 22:15

Освежись за 5 минут! Домашний лимонад из лимона и мяты — вкусно и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Освежись за 5 минут! Домашний лимонад из лимона и мяты — вкусно и просто. Жара не отпускает, а значит, самое время освежиться и зарядиться витаминами! Предлагаем быстрый домашний лимонад с мелиссой и лимоном — кисло-шипучий и бодрящий. Настоящий летний напиток, который спасёт от жары.

Ингредиенты

  • Мелисса (листья) — 50 г
  • Лимон — 1 шт
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Вода без газа — 100 мл
  • Вода газированная — 1 л

Приготовление:

  1. Промойте и обсушите мелиссу, отделите листья от стеблей, стебли нарежьте отдельно. Вымойте лимон, обдайте кипятком и снимите цедру овощечисткой или тёркой. В чашу блендера положите листья мелиссы, цедру лимона, сахар и немного воды без газа, измельчайте 30 секунд.
  2. Процедите смесь через сито в кувшин, отожмите ложкой. Выжмите сок из лимона и добавьте в кувшин, процедив через сито. Влейте холодную газированную воду и перемешайте.

Ранее мы готовили малиновый лимонад с лаймом и мятой как в ресторане! Готовится 5 минут.

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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