Дроботенко, Дубовицкая, Винокур: как сейчас живут звезды «Аншлага»

Юмористическое телешоу «Аншлаг» может вернуться на телевидение после трехлетнего перерыва. Кто станет ведущим обновленной программы и как живут сегодня ее бывшие участники?

Почему «Аншлаг» больше не выходит на ТВ

После начала спецоперации из сетки федеральных каналов убрали множество развлекательных программ, включая «Аншлаг». Но, несмотря на прекращение эфиров, сотрудники проекта, по данным Life.ru, продолжили получать зарплату.

В 1987 году телешоу формата «фабрика звезд юмористов» под названием «Аншлаг» придумала и выпустила Регина Дубовицкая. Она же до последних дней оставалась бессменной руководительницей популярного телешоу. С ее подачи на сцене появились комики Геннадий Ветров, Елена Воробей, Сергей Дроботенко, Юрий Гальцев и другие.

Некоторые участники программы обвиняли Дубовицкую в жесткости и нарушении авторских прав. В 2005 году Ефим Шифрин ушел из «Аншлага» после скандала. Юморист заявил, что его материалы транслировали без разрешения и через суд получил компенсацию 160 тысяч рублей. Похожие претензии выдвигали Михаил Грушевский, Геннадий Хазанов и Ян Арлазоров.

В 2027 году «Аншлаг» отметит 40-летие со дня первого эфира. К этой дате, по данным СМИ, артисты собираются обновить программу и снова вывести ее в эфир.

Михаил Задорнов и ведущая телепрограммы «Аншлаг» Регина Дубовицкая (справа) во время представления «Аншлаг кайфует» Фото: Джевахашвили Сергей/: ITAR-TASS

Куда пропала Регина Дубовицкая

В апреле 2025 года юморист Сергей Дроботенко опубликовал фото с 81-летней Региной Дубовицкой и другими аншлаговцами — Геннадием Ветровым и Еленой Воробей. В подписи к снимку он намекнул на недавнее недомогание телеведущей.

«Навестили давеча любимую Регину Игоревну. Всё хорошо. Уже тапочки в тон жакету. Уже щёчки под цвет тапочек», — пояснил Дроботенко.

Поклонники обратили внимание на изможденный вид Дубовицкой: женщина выглядела исхудавшей, осунувшейся и неестественно бледной. Однако представители звезды ТВ в разговоре с KP.RU заверили: серьезных проблем со здоровьем у телеведущей нет, просто она «стареет естественно». Если же Дубовицкая в силу возраста не сможет продолжить работу в «Аншлаге», на смену ей, как говорят на ТВ, могут прийти 56-летний Сергей Дроботенко или 58-летняя Елена Воробей.

Регина Дубовицкая Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Чем занимаются Шифрин, Воробей и Винокур

69-летний Ефим Шифрин порвал все связи с «Аншлагом» после суда и теперь снимается в кино и играет в спектаклях. Актер заявлял, что вынужден продолжать работать, потому что его пенсия составляет всего 13 тысяч рублей. В 2025 году на телеканале ТНТ вышел сериал «Олдскул», где играет Шифрин. Кроме того, в стадии производства находится комедийный фильм с его участием «Старая закалка».

Елена Воробей уехала из России после начала СВО и пыталась оформить гражданство Израиля. Об этом пародистка рассказала в YouTube-шоу «Первое радио 89.1».

«Начали уезжать знаковые, умные, культовые люди. Я приехала в Израиль и обнаружила столько талантов в одном месте — Аллу Пугачеву, Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Ваню Урганта», — сказала она.

Однако после начавшейся критики в сторону эмигрантов юмористка решила вернуться и продолжить работу в Москве. Недавно она похудела на 14 кг с помощью инъекций для диабетиков, после чего столкнулась с серьезными последствиями. По словам артистки, среди побочных эффектов — потеря аппетита, панкреатит, проблемы с почками, зрением, психические расстройства.

77-летний народный артист РСФСР Владимир Винокур продолжает давать концерты в России. В ноябре у него запланированы выступления в Санкт-Петербурге, Тольятти, Пскове, Ульяновске и Самаре. Юморист поддержал проведение СВО на Украине, сообщив, что регулярно дает концерты перед российскими солдатами в госпиталях. В программе «Секрет на миллион» Винокур заявил, что тяжело переживает конфликты на Украине и в Израиле. При этом он пояснил, что не выступает в зоне военных действий, чтобы не подвергать опасности жизни большого количества людей, которые могут стать «мишенью для противника».

Владимир Винокур Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Тяжело переживаю, когда слышу о жертвах. Я выступаю в военных госпиталях для ребят. В Донецке не был, там опасно. Я бывал в Афганистане, выступал там в большом ангаре — в конце моего выступления было два взрыва, был прилет и недолет. Я достаточно выступаю для наших пацанов», — сказал Винокур.

Как живут Дроботенко и Новикова

Недавно Telegram-канал Mash сообщил, что 78-летняя народная артистка РФ Клара Новикова попала в больницу с повышенным давлением и болью в сердце. Сама артистка слухи о болезни опровергла. По словам юмористки, сейчас она готовится к предстоящему концерту и чувствует себя хорошо.

«Меня столько раз хоронили и вытаскивали из дома престарелых, я ничему не удивляюсь больше. <…> Все нормально. В 14 часов — репетиция. Готовлюсь к гастролям. 20 октября — сольный концерт», — сказала Новикова.

Ранее сообщалось, что артистка показала украинский флаг во время одного из своих выступлений. Однако она заверила, что не делала этого со злым умыслом. Новикова пояснила, что родилась и выросла в Киеве и показала на слайдах свои любимые улицы, рассказав истории из детства. Она добавила, что в Киеве похоронены ее родители и живут подруги.

Бывшая звезда «Аншлага» изредка выступает в России со спектаклями и сольными стендапами. Также Новикова призналась, что в последнее время редко общается с Региной Дубовицкой, хотя и считает ее профессионалом.

Коллега Новиковой 56-летний Сергей Дроботенко — тоже украинец. Несмотря на это, юморист продолжает жить и работать в Москве. Помимо сольных концертов, Дроботенко принимает участие в спектакле-комедии «Младенец напрокат», с которым гастролирует по стране. В столице у артиста две квартиры на сумму более 78 млн рублей. Дроботенко не был женат и не имеет детей.

Клара Новикова Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Как живут Ветров и Гальцев

Еще один участник «Аншлага» из Украины 66-летний юморист Геннадий Ветров в последние годы редко выступает с концертами. Комик переквалифицировался в художника и пишет картины, которые выставляет в галереях и продает на заказ. Свои работы и мастер-классы по рисованию артист показывает на личном YouTube-канале. Также с 2010 года вместе с Юрием Гальцевым он ведет шоу «Два веселых гуся» на YouTube. Комик Евгений Петросян назвал творчество Ветрова «мажорной неразберихой» и «маскарадом ярких красок», в котором присутствует «радость и призыв к оптимистическому взгляду на жизнь».

Летом 2024 года в СМИ появилось сообщение о том, что экс-участника «Аншлага» комика Юрия Гальцева разыскивают из-за долга налоговой свыше 1,5 млн рублей. По данным Telegram-канала SHOT, компания юмориста, которая уже ликвидирована, не выплатила 1,5 млн рублей за аренду арт-кафе в Санкт-Петербурге.

Артист поддержал проведение СВО. Он ездит по госпиталям с выступлениями и общается с ранеными бойцами.

«Я ездил туда не один раз. Для поднятия духа у парней. Ездил с моими актерами и музыкантами. Работали как могли. Но что мы можем сделать? Пели песни», — рассказал артист в интервью Вячеславу Манучарову.

Он также признался, что не собирается уезжать из России. Свое решение юморист объяснил тем, что здесь у него мама, друзья, дети и работа. Последние 20 лет Гальцеву приписывают роман с коллегой Еленой Воробей. Сама артистка назвала их отношения «самым загадочным браком».

Читайте также:

Петросян, переезд в США, молодой поклонник: куда пропала Елена Степаненко

«Уральские пельмени», шутки о Путине, стройка: где сейчас Дмитрий Брекоткин

«Не отрекусь от своих убеждений»: как живет Андрей Кайков, мнение об СВО